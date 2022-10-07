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Стиль жизни

Ким Кардашьян примеряла платье, состоящее только из ремней (фото)

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Фото: kimkardashian | Ким Кардашьян

Знаменитость не изменяет своему любимому модному дому.

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41-летняя американская теледива Ким Кардашьян продемонстрировала платье, полностью состоящее из ремней. Снимками в необычном аутфите звезда соцсетей поделилась в своем Instagram с более чем 330 млн подписчиков.

Бывшая жена Канье Уэста предстала в "чудо-платье". Новый наряд Ким полностью создан из черных ремней. Его автором стал креативный директор Balenciaga и хороший друг Ким – Демна Гвасалия. Поскольку модель пропустила последний показ бренда в рамках Парижской недели моды, то получила в подарок эксклюзивный наряд от модного дома.

"Когда я не смогла попасть на шоу @balenciaga, @demna отправил шоу мне", — подписала карусель новых фото американская знаменитость.

Ким Кардашьян

К образу Ким Кардашьян добавила футуристические очки и обувь на каблуке, собрав свои волосы в пучок.

Ким Кардашьян Fullscreen
Ким Кардашьян
Фото: kimkardashian

Отметим, что подобного платья на показе новой коллекции Balenciaga в столице Франции не было. Поэтому знаменитости подарили эксклюзивный наряд от легендарного дома моды.

Напомним, Ким Кардашьян получила штраф на миллион долларов за рекламу криптовалюты.

Также Фокус писал о Неделе моды в Милане, звездой которой стала 41-летняя Ким Кардашьян.