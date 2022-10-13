Галерея Уффици во Флоренции подала в суд на Жана-Поля Готье за "Рождение Венеры"

Дизайнер несанкционированно использовал произведение Боттичелли, не получив разрешения и не заплатив специальный сбор

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Флорентийская галерея Уффици обвинила модный дом Jean Paul Gaultier в несанкционированном использовании знаменитого полотна "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Согласно итальянским законам, прежде чем использовать знаменитую Венеру, дизайнер должен был получить разрешение Уффици и оплатить специальный сбор. Об этом сообщает La Stampa.

Представители галереи Уффици подали в суд на модный дом французского дизайнера Жан-Поля Готье за "несанкционированное использование" изображения Венеры с картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли.

[ + – ] Коллекция LE MUSEE от Готье с Венерой Боттичелли

В апреле этого года модный дом Jean Paul Gaultier выпустил коллекцию одежды из 13 предметов под названием LE MUSEE, на некоторых была Венера Боттичелли, на некоторых "Сотворение Адама" Микеланджело, на некоторых – "Три грации" Рубенса.

Но пока претензии к Готье предъявили только в галерее Уффици.

Там утверждают, что модный дом "использовал изображение шедевра, хранящегося в музее, для создания предметов одежды, а также рекламировал их в своих социальных сетях и на своем сайте", не согласовав этого с институцией.

В музее отмечают, что кутюрье, для начала, должен был связаться с галереей, заключить договор, уплатить пошлину и получить соответствующее разрешение. И только после этого использовать Венеру для своей одежды.

[ + – ] Коллекция LE MUSEE от Готье

После выхода коллекции юридический отдел галереи Уффици направил модному дому письмо с официальным предложением либо снять с продажи одежду с Венерой, либо уже постфактум связаться с музеем и заключить коммерческое соглашение.

Но в Jean Paul Gaultier "письмо проигнорировали", так что в галерее были вынуждены обратиться в суд.

Нанесенный ущерб, отмечают в Уффици, может превысить 100 тысяч евро. И одежда с Венерой будет изъята.

Напомним, ранее в рамках Недели высокой моды в Париже была представлена коллекция Jean Paul Gaultier, над которой работал креативный директор Balmain Оливье Рустен. Он сказал, что это было "открытое письмо любви".