Галерея Уффіці у Флоренції подала до суду на Жана-Поля Готьє за "Народження Венери"

Дизайнер несанкціоновано використав твір Боттічеллі, не отримавши дозволу та не заплативши спеціальний збір.

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Флорентійська галерея Уффіці звинуватила модний дім Jean Paul Gaultier у несанкціонованому використанні знаменитого полотна "Народження Венери" Сандро Боттічеллі. Згідно з італійськими законами, перш ніж використовувати знамениту Венеру, дизайнер мав отримати дозвіл Уффіці та сплатити спеціальний збір. Про це повідомляє La Stampa.

Представники галереї Уффіці подали до суду на модний дім французького дизайнера Жан-Поля Готьє за "несанкціоноване використання" зображення Венери з картини "Народження Венери" Сандро Боттічеллі.

[ + – ] Колекція LE MUSEE від Готьє з Венерою Боттічеллі

У квітні цього року модний дім Jean Paul Gaultier випустив колекцію одягу з 13 предметів під назвою LE MUSEE, на деяких була Венера Боттічеллі, на деяких — "Створення Адама" Мікеланджело, на деяких — "Три грації" Рубенса.

Але поки що претензії до Готьє пред'явили лише в галереї Уффіці.

Там стверджують, що модний дім "використовував зображення шедевра, що зберігається в музеї, для створення предметів одягу, а також рекламував їх у своїх соціальних мережах і на своєму сайті", не погодивши це з інституцією.

У музеї зазначають, що кутюр'є для початку мав зв'язатися з галереєю, укласти договір, сплатити мито й отримати відповідний дозвіл. І лише після цього використати Венеру для свого одягу.

[ + – ] Колекція LE MUSEE від Готьє

Після виходу колекції юридичний відділ галереї Уффіці направив модному дому лист із офіційною пропозицією або зняти з продажу одяг із Венерою, або вже постфактум зв'язатися з музеєм і укласти комерційну угоду.

Але в Jean Paul Gaultier "лист проігнорували", тож у галереї були змушені звернутися до суду.

Завдані збитки, зазначають в Уффіці, може перевищити 100 тисяч євро. І одяг із Венерою буде вилучено.

Нагадаємо, раніше в межах Тижня високої моди в Парижі було представлено колекцію Jean Paul Gaultier, над якою працював креативний директор Balmain Олів'є Рустен. Він сказав, що це був "відкритий лист кохання".