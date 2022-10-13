Prada запустили ювелирную линию из переработанного золота

Итальянский бренд Prada запустил новую ювелирную линию Eternal Gold — все украшения, выпущенные в рамках нее, сделаны из "100% сертифицированного переработанного золота".

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Об этом заявил глава отдела корпоративной социальной ответственности Prada Лоренцо Бертелли, пишет издание WWD.

Известно, что переработанное золото производится из очищенных или переработанных драгоценных металлов, которые больше не используются или были извлечены из различных электронных компонентов.

Prada стал первым люксовым мировым брендом, которые представил коллекцию украшений из переработанного золота.

Всего линейка Eternal Gold состоит из 48 изделий, которые разработала команда ювелиров под руководством Тимоти Ивата — бывшего директора по глобальным инновациям в компании Cartier.

В основе коллекции лежит фирменный треугольный логотип Prada, а стоимость некоторых украшений доходит до $60 000.

"Переработанное золото для Prada извлекается только из подходящих источников вторичного сырья, среди которых промышленное золото, электронные компоненты и ценные металлы, бывшие в употреблении. Prada сотрудничает исключительно с такими поставщиками драгоценных металлов и камней, которые соответствуют наивысшим отраслевым стандартам по части прав человека, безопасности труда, воздействия на окружающую среду и деловой этики", — заявили в компании.

Ранее Фокус сообщал о том, что McDonald's выпустили ювелирыне украшения из переработанной упаковки.