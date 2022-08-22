McDonald's выпустил ювелирные украшения из переработанной упаковки

Сеть фастфуда "превращает" мусор в золото.

Сеть ресторанов быстрого питания Mcdonalds считают едва ли не главным загрязнителем окружающей среды из-за чрезмерного использования упаковки. А потому бренд решил реабилитироваться в глазах поклонников и запустил кампанию по переработке отходов, в рамках которой выпустил украшения из мусора. В этом фастфуду помог голландский ювелирный бренд De Vaal, который имеет колоссальный опыт в этом направлении. Об этом пишет Adweek.

В рамках кампании, созданной TBWA\Neboko, сеть ресторанов быстрого питания представила лимитированную коллекцию 14-каратного золота и позолоченных украшений, сделанных из мусора, среди которых серьги из контейнеров для соуса из-под картофеля фри и кольцо из коробки от Биг Мака.

[ + – ] Ювелирные изделия из переработанных отходов Фото: Скриншот

[ + – ] Украшения из переработанного мусора Фото: Скриншот

Чтобы как можно больше людей присоединились к кампании, в ресторанах запустили 30-секундную рекламу "Мусор и гламур". В ролике по красной дорожке в окружении папарацци идут поклонники фастфуда, решившие выбросить свой мусор в особенную урну, чтобы получить золотое украшение.

Главный креативный директор TBWA\Neboko Дарре ван Дейк заявил, что превращение бесполезных вещей, на первый взгляд, отходов, которые вы найдете на улицах, в ценные украшения — отличный ход. Ведь таким образом удается привлечь внимание людей к переработке мусора, который можно превратить в коллекцию уникальных украшений McDonald's.

"Вот как вы поощряете хорошее поведение!" — сказал Дейк.

Кампания продлится в Нидерландах до 12 сентября. Чтобы принять участие в конкурсе, клиенты должны выбрасывать свой мусор в специальную золотую корзину. Те, кто это делает, автоматически становятся участниками. Затем сотрудники ресторанов определяют победителей.

Фокус ранее писал о том, что в McDonald's планирует возобновить работу в Украине, однако пока неясно, когда именно это произойдет. Некоторые СМИ сообщали, что рестораны откроются уже в августе. По словам гендиректор украинского офиса Юлия Бадритдинова, уже проводится обновление протоколов безопасности и проверка наличия бомбоубежищ возле ресторанов. Однако позже информацию о том, что McDonald's заработает в августе опровергли.