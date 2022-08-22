McDonald's випустив ювелірні прикраси з переробленої упаковки

Мережа фастфуду "перетворює" сміття на золото.

Мережу ресторанів швидкого харчування Mcdonalds вважають майже головним забруднювачем довкілля через надмірне використання упаковки. А тому бренд вирішив реабілітуватися в очах шанувальників та запустив кампанію з перероблювання відходів, у межах якої випустив прикраси зі сміття. У цьому фастфуду допоміг голландський ювелірний бренд De Vaal, котрий має колосальний досвід у цьому напрямі. Про це пише Adweek.

У межах кампанії, створеної TBWA\Neboko, мережа ресторанів швидкого харчування представила лімітовану колекцію 14-каратного золота та позолочених прикрас, зроблених зі сміття, серед яких сережки із контейнерів для соусу з-під картоплі фрі та кільце із коробки від Біг Мака.

[ + – ] Ювелірні вироби із перероблених відходів Фото: Скриншот

[ + – ] Прикраси із переробленого сміття Фото: Скриншот

Щоб якнайбільше людей приєдналися до кампанії, у ресторанах запустили 30-секундну рекламу "Сміття та гламур". У ролику червоною доріжкою в оточенні папараці йдуть шанувальники фастфуду, які вирішили викинути своє сміття в особливий смітник, щоб отримати золоту прикрасу.

Головний креативний директор TBWA\Neboko Дарре ван Дейк заявив, що перетворення марних речей, на перший погляд, відходів, які ви знайдете на вулицях, на цінні прикраси — чудовий хід. Адже в такий спосіб вдається привернути увагу людей до перероблювання сміття, яке можна перетворити на колекцію унікальних прикрас McDonald's.

"Ось як ви заохочуєте гарну поведінку!" — сказав Дейк.

Кампанія триватиме у Нідерландах до 12 вересня. Щоб взяти участь у конкурсі, клієнти повинні викидати своє сміття у спеціальний золотий кошик. Ті, хто це робить, автоматично стають учасниками. Потім працівники ресторанів визначають переможців.

Фокус раніше писав про те, що у McDonald's планує відновити роботу в Україні, проте поки неясно, коли саме це станеться. Деякі ЗМІ повідомляли, що ресторани відкриються вже у серпні. За словами гендиректорки українського офісу Юлії Бадрітдінової, вже проводиться оновлення протоколів безпеки та перевірка наявності бомбосховищ біля ресторанів. Однак пізніше інформацію про те, що McDonald's запрацює у серпні, спростували.