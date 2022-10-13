Prada запустила ювелірну лінію з переробленого золота

Італійський бренд Prada запустив нову ювелірну лінію Eternal Gold — усі прикраси, випущені в її межах, виготовлені зі "100% сертифікованого переробленого золота".

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Про це заявив голова відділу корпоративної соціальної відповідальності Prada Лоренцо Бертеллі, пише WWD.

Відомо, що перероблене золото виготовляють із очищених або перероблених дорогоцінних металів, які більше не використовуються або були вилучені з різних електронних компонентів.

Prada став першим люксовим світовим брендом, який представив колекцію прикрас із переробленого золота.

Усього лінійка Eternal Gold складається із 48 виробів, які розробила команда ювелірів під керівництвом Тімоті Івата — колишнього директора з глобальних інновацій у компанії Cartier.

В основі колекції лежить трикутний логотип Prada, а вартість деяких прикрас доходить до $60 000.

"Перероблене золото для Prada витягується тільки з відповідних джерел вторинної сировини, серед яких промислове золото, електронні компоненти й цінні метали, що були у використанні. Prada співпрацює виключно з такими постачальниками дорогоцінних металів і каменів, які відповідають найвищим галузевим стандартам щодо прав людини, праці, впливу на навколишнє середовище й ділову етику", — заявили в компанії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що McDonald's випустили прикраси з переробленої упаковки.