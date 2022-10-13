Виктория Бекхэм вышла в свет в потрясающем "металлическом" образе

Виктория и Дэвид Бекхэмы сейчас находятся в Нью-Йорке и уже сходили на пару свиданий

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48-летняя Виктория Бекхэм появилась в Нью-Йорке в потрясающем образе собственного бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Виктория надела шелковое платье с металлическим оттенком и оригинальные сапоги с открытым носком, усыпанные стразами.

[ + – ] Виктория Бекхэм в шикарном платье собственного бренда

Сейчас дом моды Виктории переживает не лучшие времена, так что она решила прорекламировать собственные наряды самым очевидным способом – на себе. Ведь Виктория выглядит безупречно и платья ее бренда смотрятся на ней лучше, чем на моделях.

Ее муж, Дэвид Бекхэм, поддержал "голубое настроение" жены и надел джинсовый комплект в стиле 1990-х: джинсовую рубашку и классические синие джинсы с замшевыми ботинками.

[ + – ] Дэвид Бекхэм в джинсовом образе

В шикарном синем платье Виктория Бекхэм появилась вскоре после того, как она, наконец, воссоединилась и, судя по всему, помирилась со своим сыном Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц.

Бруклин и Никола пришли на ее показ на Неделе моды в Париже.

Вскоре после этого Виктория опубликовала фото, подписав его: "Я вас всех очень люблю", которым Никола Пельтц поделилась в своем аккаунте.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что старшие Бекхэмы всерьез поссорились с сыном и его женой. Никола дала интервью, в котором обидела свекровь, а Бруклин не заступился за мать.

Дэвид был возмущен и даже, по словам инсайдеров, строго поговорил с сыном.