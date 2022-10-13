Вікторія Бекхем вийшла у світ у приголомшливому "металевому" образі

Вікторія та Девід Бекхеми зараз перебувають у Нью-Йорку і вже сходили на пару побачень

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48-річна Вікторія Бекхем з'явилася в Нью-Йорку в чудовому образі власного бренду. Про це пише Daily Mail.

Вікторія одягла шовкову сукню з металевим відтінком та оригінальні чоботи з відкритим носком, посипані стразами.

[ + – ] Вікторія Бекхем у шикарній сукні власного бренду

Зараз будинок моди Вікторії переживає не найкращі часи, тож вона вирішила прорекламувати власні вбрання найочевиднішим способом – на собі. Адже Вікторія виглядає бездоганно і сукні її бренду виглядають на ній краще, ніж на моделях.

Її чоловік, Девід Бекхем, підтримав "блакитний настрій" дружини та одягнув джинсовий комплект у стилі 1990-х: джинсову сорочку та класичні сині джинси із замшевими черевиками.

[ + – ] Девід Бекхем у джинсовому образі

У шикарній синій сукні Вікторія Бекхем з'явилася незабаром після того, як вона нарешті возз'єдналася і, з огляду на все, помирилася зі своїм сином Брукліном Бекхемом і його дружиною Ніколою Пельц.

Бруклін та Нікола прийшли на її показ на Тижні моди в Парижі.

Незабаром після цього Вікторія опублікувала фото, підписавши його: "Я вас дуже люблю", яким Нікола Пельц поділилася у своєму профілі.

Нагадаємо, раніше з'являлися чутки про те, що старші Бекхеми серйозно посварилися із сином та його дружиною. Нікола дала інтерв'ю, в якому образила свекруху, а Бруклін не заступився за матір.

Девід був обурений і навіть, за словами інсайдерів, суворо поговорив із сином.