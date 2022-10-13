Актриса Ванесса Редгрейв получила награду из рук принца Уильяма

85-летняя актриса была шесть раз номинирована на "Оскар" и получила статуэтку в 1978 году

Related video

Одна из самых известных и титулованных британских актрис, 85-летняя Дама Ванесса Редгрейв получила Орден Британской империи из рук принца Уильяма. Поддержать актрису пришла ее дочь, известная актриса Джоэли Ричардсон. Об этом пишет Daily Mail.

Ванесса Редгрейв получила Орден за свои заслуги, ведь помимо своей блестящей актерской карьеры она также участвовала в общественной жизни Великобритании, призывая усилить поддержку культурного сектора и выступая против сокращения рабочих мест после пандемии коронавируса.

За свою карьеру актриса была номинирована на шесть премий "Оскар", получив награду за лучшую женскую роль второго плана в 1977 году за роль в фильме "Джулия", в котором она снялась вместе с Джейн Фонда.

Также у нее целая коллекция наград за долгую актерскую карьеру, включая BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми", "Тони" и "Премию Лоуренса Оливье".

Ванесса родилась в семье актеров Майкла Редгрейва и актрисы Рэйчел Кемпсон, ее дочери Наташа Ричардсон и Джоэли Ричардсон также стали актрисами.

[ + – ] Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон и Франко Неро Фото: Getty Images

Эта династия является одной из самых известных актерских семей Великобритании.

У Ванессы были романы с актерами Франко Неро и Тимоти Далтоном.

В 2004 году Редгрейв вместе со своим братом основала Партию мира и прогресса и приняла участие в кампании протеста против войны в Ираке. А двумя годами ранее вносила залог за чеченского командира Ахмеда Закаева.

Напомним, ранее Фокус писал про самые известные актерские династии Голливуда. Кроме Редгрейвов и Ричардсон, из известной династии актеров и режиссеров происходит Дрю Бэрримор и, конечно, Майкл Дуглас.