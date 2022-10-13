Акторка Ванесса Редґрейв отримала нагороду з рук принца Вільяма

85-річна акторка була шість разів номінована на "Оскар" та отримала статуетку в 1978 році.

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Одна з найвідоміших і найтитулованіших британських акторок, 85-річна Дама Ванесса Редґрейв отримала Орден Британської імперії з рук принца Вільяма. Підтримати акторку прийшла її дочка, відома акторка Джоелі Річардсон. Про це пише Daily Mail.

Ванесса Редґрейв отримала Орден за свої заслуги, адже, крім своєї блискучої акторської кар'єри, вона також брала участь у громадському житті Великої Британії, закликаючи посилити підтримку культурного сектору та виступаючи проти скорочення робочих місць після пандемії коронавірусу.

За свою кар'єру акторка була номінована на шість премій "Оскар", отримавши нагороду за найкращу жіночу роль другого плану в 1977 році за роль у фільмі "Джулія", в якому вона знялася разом із Джейн Фондом.

Також має цілу колекцію нагород за довгу акторську кар'єру, враховуючи BAFTA, "Золотий глобус", "Еммі", "Тоні" та "Премію Лоуренса Олів'є".

Ванесса народилася в сім'ї акторів Майкла Редґрейва та акторки Рейчел Кемпсон, її дочки Наташа Річардсон та Джоелі Річардсон також стали акторками.

[ + – ] Ванесса Редґрейв, Наташа Річардсон, Джоелі Річардсон та Франко Неро Фото: Getty Images

Ця династія є однією з найвідоміших акторських сімей Великої Британії.

У Ванесси були романи з акторами Франко Неро та Тімоті Далтоном.

У 2004 році Редгрейв разом зі своїм братом заснувала Партію миру та прогресу і взяла участь у кампанії протесту проти війни в Іраку. А на два роки раніше вносила заставу за чеченського командира Ахмеда Закаєва.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші акторські династії Голлівуду. Окрім Редґрейвів та Річардсон, із відомої династії акторів і режисерів походить Дрю Беррімор і, звичайно, Майкл Дуглас.