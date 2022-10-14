14 октября 2022 года: Покрова Пресвятой Богородицы - что категорически нельзя делать в праздник

В этот день верующие молятся Богу о здоровье родных и близких, о собственном исцелении, а также просят любви и семейного счастья.

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История праздника

14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот величайший праздник посвящен явлению Пресвятой Богородицы в начале X века в Константинополе. Тогда город был в окружении врагов и жители взмолились о спасении к Деве Марии.

Во время богослужения святой Андрей Юродивый и его ученик блаженный Епифаний увидели высоко в воздухе Божью Матерь. С двух сторон ее поддерживали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов. Богородица помолилась "Сыну своему и Богу нашему", после чего остановилась перед алтарем, сняла с головы сияющий омофор и распростерла его над людьми. Вскоре Дева Мария удалилась, оставив свою благодать, а захватчики на следующий день покинули Константинополь.

Что нельзя делать 12 октября?

► отказывать в гостеприимстве

► употреблять алкоголь, переедать

► ругаться, злиться, сквернословить

► желать зла другим

► работать, хлопотать по дому

Народные поверья и приметы:

► на Покров до обеда — осень, после обеда — зимушка-зима

► на Покров зима снегом покрывается, морозом одевается

► если белка на Покров чиста (полиняла) — то осень будет доброй

► каков Покров, такова и зима

► если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет

► с Покровы начинался период свадеб

► какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет

► свадьба в Покров день — к крепкому браку

► за кем юноша на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет

► снег в день свадьбы — к счастью и взаимопониманию

► незамужним девушкам в этот день было принято ходить с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках суженого