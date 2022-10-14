14 октября 2022 года: Покрова Пресвятой Богородицы - что категорически нельзя делать в праздник
В этот день верующие молятся Богу о здоровье родных и близких, о собственном исцелении, а также просят любви и семейного счастья.
История праздника
14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот величайший праздник посвящен явлению Пресвятой Богородицы в начале X века в Константинополе. Тогда город был в окружении врагов и жители взмолились о спасении к Деве Марии.
Во время богослужения святой Андрей Юродивый и его ученик блаженный Епифаний увидели высоко в воздухе Божью Матерь. С двух сторон ее поддерживали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов. Богородица помолилась "Сыну своему и Богу нашему", после чего остановилась перед алтарем, сняла с головы сияющий омофор и распростерла его над людьми. Вскоре Дева Мария удалилась, оставив свою благодать, а захватчики на следующий день покинули Константинополь.
Что нельзя делать 12 октября?
► отказывать в гостеприимстве
► употреблять алкоголь, переедать
► ругаться, злиться, сквернословить
► желать зла другим
► работать, хлопотать по дому
Народные поверья и приметы:
► на Покров до обеда — осень, после обеда — зимушка-зима
► на Покров зима снегом покрывается, морозом одевается
► если белка на Покров чиста (полиняла) — то осень будет доброй
► каков Покров, такова и зима
► если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет
► с Покровы начинался период свадеб
► какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет
► свадьба в Покров день — к крепкому браку
► за кем юноша на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет
► снег в день свадьбы — к счастью и взаимопониманию
► незамужним девушкам в этот день было принято ходить с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках суженого