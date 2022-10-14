14 жовтня 2022 року: Покрова Пресвятої Богородиці — що категорично не можна робити на свято
Цього дня віряни моляться Богові за здоров'я рідних і близьких, про власне зцілення, а також просять любові та сімейного щастя.
Історія свята
14 жовтня православна церква відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це найбільше свято присвячене явленню Пресвятої Богородиці на початку X століття в Константинополі. Тоді місто було в оточенні ворогів, і мешканці благали спасіння в Діви Марії.
Під час богослужіння святий Андрій Юродивий і його учень блаженний Єпіфаній побачили високо в повітрі Божу Матір. Із двох сторін її підтримували Іоанн Хреститель і апостол Іоанн Богослов. Богородиця помолилася "Сину своєму та нашому Богові", після чого зупинилася перед вівтарем, зняла з голови сяйливий омофор і розпростерла його над людьми. Незабаром Діва Марія пішла, залишивши свою благодать, а загарбники наступного дня покинули Константинополь.
Що не можна робити 12 жовтня?
► відмовляти в гостинності
► вживати алкоголь, переїдати
► сваритися, злитися, сквернословити
► бажати зла іншим
► працювати, робити хатню роботу
Народні повір'я та прикмети:
► на Покрову до обіду — осінь, після обіду — зимонька-зима
► на Покрову зима снігом покривається, морозом одягається
► якщо білка на Покрову чиста (полиняла), то осінь буде гарною
► яка Покрова, така й зима
Якщо в цей день немає снігу, то вже до грудня не випаде
► із Покрови починався період весіль
► яка дівчина раніше за всіх у храмі цього дня свічку Богородиці поставить, та найшвидше заміж вийде
► весілля в день Покрови — до міцного шлюбу
► до кого юнак на Покрову залицяється, до тієї скоро свататися прийде
► сніг у день весілля — на щастя та взаєморозуміння
► незаміжнім дівчатам цього дня було прийнято ходити з хусткою на голові — покровом, який символізував допомогу Богородиці в пошуках нареченого.