14 жовтня 2022 року: Покрова Пресвятої Богородиці — що категорично не можна робити на свято

Цього дня віряни моляться Богові за здоров'я рідних і близьких, про власне зцілення, а також просять любові та сімейного щастя.

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Історія свята

14 жовтня православна церква відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це найбільше свято присвячене явленню Пресвятої Богородиці на початку X століття в Константинополі. Тоді місто було в оточенні ворогів, і мешканці благали спасіння в Діви Марії.

Під час богослужіння святий Андрій Юродивий і його учень блаженний Єпіфаній побачили високо в повітрі Божу Матір. Із двох сторін її підтримували Іоанн Хреститель і апостол Іоанн Богослов. Богородиця помолилася "Сину своєму та нашому Богові", після чого зупинилася перед вівтарем, зняла з голови сяйливий омофор і розпростерла його над людьми. Незабаром Діва Марія пішла, залишивши свою благодать, а загарбники наступного дня покинули Константинополь.

Що не можна робити 12 жовтня?

► відмовляти в гостинності

► вживати алкоголь, переїдати

► сваритися, злитися, сквернословити

► бажати зла іншим

► працювати, робити хатню роботу

Народні повір'я та прикмети:

► на Покрову до обіду — осінь, після обіду — зимонька-зима

► на Покрову зима снігом покривається, морозом одягається

► якщо білка на Покрову чиста (полиняла), то осінь буде гарною

► яка Покрова, така й зима

Якщо в цей день немає снігу, то вже до грудня не випаде

► із Покрови починався період весіль

► яка дівчина раніше за всіх у храмі цього дня свічку Богородиці поставить, та найшвидше заміж вийде

► весілля в день Покрови — до міцного шлюбу

► до кого юнак на Покрову залицяється, до тієї скоро свататися прийде

► сніг у день весілля — на щастя та взаєморозуміння

► незаміжнім дівчатам цього дня було прийнято ходити з хусткою на голові — покровом, який символізував допомогу Богородиці в пошуках нареченого.