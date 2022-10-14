"Паук". Лунный календарь на 14 октября 2022 года

Сегодня не лучший день для новых знакомств, общения с посторонними людьми. Гораздо полезнее уединение, тишина и одиночество.

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19-й лунный день. Символ дня – паук, паутина. Это непростой эмоциональный день, энергетика в этот день рассеянная и человек легко может запутаться в собственных мыслях. На поверхность вылезают такие низменные эмоции и чувства, как злоба, зависть, гордыня и месть. Все эти негативные эмоции надо сдерживать, а еще лучше — трансформировать их в позитивные.

Сегодня не лучший день для новых знакомств, общения с посторонними людьми. Гораздо полезнее уединение, тишина и одиночество.

День, когда лучше не употреблять алкоголь, не переедать.

Хорошее время для генеральной уборки квартиры или рабочего места. А также — для "ревизии" собственных мыслей и побуждений. Полезно проанализировать собственные поступки, пересмотреть свое отношение к тем или иным событиям, покаяться в грехах. Очистительные практики очень эффективны.

Физические нагрузки нужно ограничить, а лучше вообще отменить все серьезные тренировки. Стрижка в этот лунный день продлевает жизнь.

Секс в этот лунный день лучше отложить до лучших времен.

Луна в знаке Близнецы

В эти дни мы становимся деятельными и активными. Но вместе с этим повышается внушаемость, подверженность разным воздействиям. Поэтому есть опасность, поддавшись мимолетному порыву, сбиться с курса и совершить ошибки. В эти дни все покупки, чаще всего, оказываются ненужными, общение — неинтересным, мероприятия — скучными. Поэтому в голове возникает вопрос: "Как это меня угораздило?"

Эмоциональная восприимчивость в дни Близнецов усиливается, мы бурно реагируем на все – но эти эмоции поверхностные, неглубокие. Мы "разрываемся", легко хватаемся за все дела сразу, затем так же легко оставляем их незавершенными.

В эти дни рекомендуется совершать короткие поездки или просто передвигаться по городу, чтобы удовлетворить потребность в изменении впечатлений. Главное – не сидеть на месте и не быть самому. Хорошо встречаться с друзьями и родственниками.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ