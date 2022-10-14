Сьогодні не найкращий день для нових знайомств, спілкування зі сторонніми людьми. Набагато корисніші усамітнення, тиша та самотність.

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"Павук". Місячний календар на 14 жовтня 2022 року.

19-й місячний день. Символ дня — павук, павутиння. Це непростий емоційний день, енергетика цього дня розсіяна, і людина легко може заплутатися у власних думках. На поверхню вилазять такі ниці емоції та почуття як злість, заздрість, погорда й помста. Усі ці негативні емоції треба стримувати, а ще краще трансформувати їх у позитивні.

Сьогодні не найкращий день для нових знайомств, спілкування зі сторонніми людьми. Набагато корисніше усамітнення, тиша та самотність.

День, коли краще не вживати алкоголь, не переїдати.

Гарний час для генерального прибирання квартири чи робочого місця. А також — для "ревізії" власних думок і спонукань. Корисно проаналізувати власні вчинки, переглянути своє ставлення до тих чи інших подій, покаятися в гріхах. Очисні практики дуже ефективні.

Фізичні навантаження потрібно обмежити, а краще взагалі скасувати серйозні тренування. Стрижка в цей місячний день продовжує життя.

Секс у цей місячний день краще відкласти до кращих часів.

Місяць у знаку Близнюків

У ці дні ми стаємо діяльними й активними. Але разом із цим підвищується навіюваність, схильність до різних впливів. Тому є небезпека, піддавшись швидкоплинному пориву, збитися з курсу та зробити помилки. У ці дні всі покупки найчастіше виявляються непотрібними, спілкування нецікавим, заходи нудними. Тому в голові постає питання: "Як це я сюди втрапив?"

Емоційна сприйнятливість у дні Близнюків посилюється, ми бурхливо реагуємо все, але ці емоції поверхневі, неглибокі. Ми "розриваємося", легко хапаємось за всі справи відразу, потім так само легко залишаємо їх незавершеними.

У ці дні рекомендується короткі поїздки або просто пересуватися містом, щоб задовольнити потребу в зміні вражень. Головне — не сидіти на місці та не бути самому. Добре зустрічатися з друзями та родичами.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ