Стиль жизни
Эмили Ратаковски заинтересовала потрясающей фигурой в леопардовом купальнике
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Известная американская модель Эмили Ратаковски ведет социальные сети давно и создала преданную армию поклонников.
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Модель поддерживает фигуру в тонусе и впечатляет формами. Запустив свой бренд купальников Inamorata она, конечно же, начала продвигать модели купальных костюмов не на словах, а на теле.
На новых снимках модель позирует в леопардовом бикини, состоящем из соблазнительного топа и трусиков со средней посадкой – настоящий оммаж стилю 90-х.
В этом сезоне анималистичные принты обрели новую жизнь: по данным TagWalk, они стали одним из главных трендов на недавней Неделе Моды в Милане.
В своем новом интервью модель Эмили Ратаковски рассказала о личной жизни и открыто заявила, что она с недавних пор свободна и наслаждается этим.