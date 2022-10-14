Емілі Ратаковскі зацікавила приголомшливою фігурою в леопардовому купальнику

Відома американська модель Емілі Ратаковскі веде соціальні мережі давно та створила віддану армію шанувальників.

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Модель підтримує фігуру в тонусі та вражає формами. Запустивши свій бренд купальників Inamorata, вона, звичайно ж, почала просувати моделі купальних костюмів не на словах, а на тілі.

На нових знімках модель позує в леопардовому бікіні, що складається зі спокусливого топа та трусиків із середньою посадкою — справжній омаж стилю 90-х.

Фото: emrata

Цього сезону анімалістичні принти набули нового життя: за даними TagWalk, вони стали одним із головних трендів на нещодавньому тижні моди в Мілані.

У своєму новому інтерв'ю модель Емілі Ратаковскі розповіла про особисте життя й відкрито заявила, що вона з недавніх пір вільна та насолоджується цим.