Стиль життя
Емілі Ратаковскі зацікавила приголомшливою фігурою в леопардовому купальнику
129
Відома американська модель Емілі Ратаковскі веде соціальні мережі давно та створила віддану армію шанувальників.
Related video
Модель підтримує фігуру в тонусі та вражає формами. Запустивши свій бренд купальників Inamorata, вона, звичайно ж, почала просувати моделі купальних костюмів не на словах, а на тілі.
На нових знімках модель позує в леопардовому бікіні, що складається зі спокусливого топа та трусиків із середньою посадкою — справжній омаж стилю 90-х.
Цього сезону анімалістичні принти набули нового життя: за даними TagWalk, вони стали одним із головних трендів на нещодавньому тижні моди в Мілані.
У своєму новому інтерв'ю модель Емілі Ратаковскі розповіла про особисте життя й відкрито заявила, що вона з недавніх пір вільна та насолоджується цим.