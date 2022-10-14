Стало известно, как будет выглядеть Джим Керри в образе Джокера

В Сети уже несколько лет ходят слухи, что Джим Керри может стать следующим Джокером.

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Поклонники фильма считают, что место Хоакина может занять Джим Керри, и в доказательство этому с помощью нейросети создали портрет актера в образе культового злодея.

Ранее пользователи уже представляли комедийного актера в роли Джокера.

В 2019 году ютуб-блогер Muhammad XAchraf опубликовал на своем канале DeepFake-ролик, в котором заменил лицо Хоакина Феникса на Джима Керри в фильме "Джокер".

Это сцена, в которой Артур видит, как его кумир насмехается над его неловким стендапом.

Ранее Фокус писал о том, что Джим Керри планировал завершить карьеру.