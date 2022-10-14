Стало відомо, який вигляд матиме Джим Керрі в образі Джокера

У мережі вже кілька років ходять чутки, що Джим Керрі може стати наступним Джокером.

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Шанувальники фільму вважають, що місце Хоакіна може зайняти Джим Керрі, і на доказ цього за допомогою нейромережі створили портрет актора в образі культового лиходія.

Раніше користувачі вже представляли комедійного актора в ролі Джокера.

У 2019 році ютуб-блогер Muhammad XAchraf опублікував на своєму каналі DeepFake-ролик, у якому замінив обличчя Хоакіна Фенікса на Джима Керрі у фільмі "Джокер".

Це сцена, де Артур бачить, як його кумир глузує з його незграбного стендапу.

Раніше Фокус писав, що Джим Керрі планував завершити кар'єру.