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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Британский Vogue отдал дань уважения королеве Елизавете пурпурной обложкой

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Фото: Скриншот | Пурпурная обложка - в знак уважения к королеве Елизавете
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Ранее пурпурная обложка появлялась трижды за всю 106-летнюю историю журнала

Ноябрьский номер BritishVogue за 2022 год выйдет с пурпурной обложкой и будет посвящен жизни и наследию Ее Величества Королевы. Об этом сообщили в издательстве.

Как дань уважения, ноябрьский номер будет целиком посвящен королеве II. Но пока, что будет скрываться под пурпурной обложкой – неизвестно.

В редакции уже отметили, что специальная памятная обложка – это прощание и благодарность королеве, правившей "дольше всех в Великобритании".

За свою 106-летнюю историю британский Vogue трижды выходил с пурпурной обложкой. Отдавая дань уважения Георгу V в 1936 году, Георгу VI в 1952 году, а теперь и Елизавете II.

Трио пурпурных обложек

Новый номер появится в продаже уже 18 октября.

Надо думать, что уникальный номер Vogue раскупят в считанные минуты, как это произошло с некоторыми газетами и журналами, сообщившими о смерти королевы.

После смерти монарха, ее поклонники ринулись скупать памятные вещи и сувениры. Особой популярностью пользовались бумажные версии популярных изданий, главным образом из-за цены и доступности.

Также разлетелись памятные монеты, мишки Паддингтоны, и сувениры, выпущенные к Платиновому юбилею королевы.