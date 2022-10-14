Британський Vogue віддав шану королеві Єлизаветі пурпуровою обкладинкою

Related video

Раніше пурпурна обкладинка з'являлася тричі за всю 106-річну історію журналу

Листопадовий номер BritishVogue за 2022 рік вийде з пурпуровою обкладинкою і буде присвячений життю та спадщині Її Величності Королеви. Про це повідомили у видавництві.

Віддаючи шану, листопадовий номер буде цілком присвячений королеві Єлизаветі ІІ. Але поки що невідомо, що ховатиметься під пурпуровою обкладинкою.

У редакції вже зазначили, що спеціальна пам'ятна обкладинка – це прощання та подяка королеві, яка правила "найдовше у Великій Британії".

За свою 106-річну історію британський Vogue тричі виходив із пурпуровою обкладинкою. Віддаючи шану Георгу V 1936 року, Георгу VI 1952 року, тепер і Єлизаветі II.

[ + – ] Тріо пурпурових обкладинок

Новий випуск з'явиться у продажу вже 18 жовтня.

Ймовірно, унікальний номер Vogue розкуплять за лічені хвилини, як це сталося з деякими газетами та журналами, які повідомили про смерть королеви.

Після смерті монарха, її шанувальники кинулися скуповувати пам'ятні речі та сувеніри. Особливою популярністю користувалися паперові версії популярних видань, певною мірою через ціну та доступність.

Також розлетілися пам'ятні монети, ведмедики Паддінгтони та сувеніри, випущені до Платинового ювілею королеви.