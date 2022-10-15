Райан Рейнольдс появился в первом тизере "Рождественской истории" (видео)

Netflix в скором времени выпустит фильм "Влюбиться в Рождество" (Falling For Christmas) из Линдси Лохан, а его конкурент Apple TV+ готовит мюзикл "Рождественская история".

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Несмотря на то, что классическая "Рождественская история" Чарльза Диккенса была обнародована в 19 веке, она широко распространена как популярная праздничная сказка, десятки раз адаптированная для кино.

Так что же делает следующую итерацию этой истории уникальной?

Ответ — комики Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс, которые вместе снимаются в мюзикле "Одержимые" — последней экранизации канонического литературного произведения. Так, Рейнольдс сыграет Клинта Бриггса, более молодую и забавную версию старого капризного Эбенезера Скруджа, а Феррелл выступит в роли призрак Рождества. Однако Клинт переворачивает столы и пересматривает прошлое, настоящее и будущее.

Впервые "Рождественская песнь" рассказывается с точки зрения призраков в этой веселой музыкальной интерпретации классической сказки Диккенса.

Ранее Фокус писал о том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают четвертого ребенка.