Раян Рейнольдс з'явився в першому тизері "Різдвяної історії" (відео)

Netflix незабаром випустить фільм "Закохатися на Різдво" (Falling For Christmas) із Ліндсі Лоан, а його конкурент Apple TV+ готує мюзикл "Різдвяна історія".

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Незважаючи на те, що класичну "Різдвяну історію" Чарльза Діккенса було оприлюднено в 19 столітті, вона широко поширена як популярна святкова казка, десятки разів адаптована для кіно.

То що робить наступну ітерацію цієї історії унікальною?

Відповідь — коміки Вілл Феррелл і Раян Рейнольдс, які разом знімаються в мюзиклі "Одержимі" — останній екранізації канонічного літературного твору. Так, Рейнольдс зіграє Клінта Бріггса, молодшу та кумеднішу версію старого примхливого Ебенезера Скруджа, а Феррелл виступить у ролі привид Різдва. Однак Клінт усе змінює та переглядає минуле, сьогодення та майбутнє.

Уперше "Різдвяна пісня" розповідається з погляду привидів у цій веселій музичній інтерпретації класичної казки Діккенса.

Раніше Фокус писав про те, що Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс чекають на четверту дитину.