Ученые назвали имя самой красивой женщины в мире

Комер соответствует расчету физического совершенства на 94,52%.

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29-летняя британская актриса Джоди Комер, известная по роли в картине "Убивая Еву" признана самой красивой женщиной в мире по мнению ученых. Она заняла первое место в соответствии с научным расчетом под названием "Золотое сечение красоты Фи", которое определяет наиболее "физически совершенных" людей, сообщает ITV.

Комер соответствует расчету физического совершенства на 94,52%. К такому выводу пришел пластический хирург клиники Harley Street доктор Джулиан де Сильва, использовав методы компьютерного картирования, чтобы создать свои оценки "совершенства" в соответствии с золотым сечением.

"У нее были самые высокие общие показатели по расположению носа и губ, и она была почти на первом месте по форме губ и положению глаз. Ее подбородок красивой формы, а общая форма лица действительно сильная. Единственный элемент, за который она была занижена, – это ее брови, средний балл которых составил 88%", – пояснил де Сильва.

Что такое "золотое сечение"?

Золотое сечение восходит к европейскому Возрождению, когда художники и архитекторы использовали уравнение, чтобы планировать свои шедевры и решать, как установить определенные функции. С годами ученые начали использовать эту формулу, чтобы объяснить, почему одни люди считаются красивыми, а другие нет. Для определения золотого сечения измеряются длина и ширина лица, а затем длина делится на ширину. Идеальный результат – золотое сечение – должно равняться 1,6, что означает, что длина лица в полтора раза превышает его ширину.

Также измеряются три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка.

Если числа равны, человек считается более красивым.

10 знаменитостей с самыми совершенными чертами лица по математическим расчетам:

Джоди Комер – 94,52% Зендая — 94,37% Белла Хадид — 94,35% Бейонсе — 92,44% Ариана Гранде — 91,81% Тейлор Свифт — 91,64% Джордан Данн — 91,39% Ким Кардашьян — 91,28% Дипика Падуконе 91,22% Чжон ХоЕн — 89,63%

Отметим, что золотое сечение использовалось также для оценки городов и поселков, в результате чего английский Честер был назван самым красивым городом в мире.

Напомним, почему в последнее время стандарты красоты начали кардинально меняться, а бодипозитив набирает все большие обороты.