Учені назвали ім'я найкрасивішої жінки у світі

Комер відповідає розрахунку фізичної досконалості на 94,52%.

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29-річну британську акторку Джоді Комер, відому за роль у серіалі "Вбиваючи Єву", визнано найкрасивішою жінкою у світі на думку вчених. Вона посіла перше місце відповідно до наукового розрахунку під назвою "Золотий перетин краси Фі", який визначає найбільш "фізично досконалих" людей, повідомляє ITV.

Комер відповідає розрахунку фізичної досконалості на 94,52%. Такого висновку дійшов пластичний хірург клініки Harley Street доктор Джуліан де Сільва, використавши методи комп'ютерного картування, щоб створити свої оцінки "досконалості" відповідно до золотого перетину.

"У неї були найвищі загальні показники розташування носа та губ, і вона була майже на першому місці за формою губ і положення очей. Її підборіддя красивої форми, а загальна форма обличчя дійсно сильна. Єдиний елемент, за який вона була занижена, — це її брови, середній бал яких становив 88%", — пояснив де Сільва.

Що таке золотий перетин?

Золотий перетин походить із європейського Відродження, коли художники й архітектори використовували рівняння, щоб планувати свої шедеври та вирішувати, як встановити певні функції. З роками вчені почали використовувати цю формулу, щоб пояснити, чому одні люди вважаються красивими, а інші — ні. Для визначення золотого перетину вимірюються довжина та ширина обличчя, а потім довжина ділиться на ширину. Ідеальний результат — золотий перетин — повинен дорівнювати 1,6, що означає, що довжина обличчя в півтора разу перевищує його ширину.

Також вимірюються три сегменти обличчя: від лінії росту волосся до області між очима, від області між очима до нижньої частини носа та від нижньої частини носа до нижньої частини підборіддя.

Якщо числа рівні, людина вважається красивішою.

10 знаменитостей із найдосконалішими рисами особи з точки зору математичних розрахунків:

Джоді Комер — 94,52% Зендея — 94,37% Белла Хадід — 94,35% Бейонсе — 92,44% Аріана Гранде — 91,81% Тейлор Свіфт — 91,64% Джордан Данн — 91,39% Кім Кардаш'ян — 91,28% Діпіка Падуконе — 91,22% Чжон Хоен — 89,63%

Зазначимо, що золотий перетин використовували також для оцінки міст і селищ, унаслідок чого англійський Честер назвали найкрасивішим містом у світі.

Нагадаємо, чому останнім часом стандарти краси почали кардинально змінюватися, а бодіпозитив набирає все більших обертів.