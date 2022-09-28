Бодіпозитив: чому plus size перемагає класичні канони краси

Модельні параметри 90/60/90 йдуть у минуле, а на зміну їм приходять куди реалістичніші фігури.

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В останні роки бодіпозитив стає дедалі популярнішим і завойовує величезну кількість прихильників. Однак, мабуть, не менше в нього і суперників, упевнених, що відкрита демонстрація надмірної ваги та відмова якось покращувати свою зовнішність — ніщо інше як пропаганда нездорового способу життя.

Що таке справжній бодіпозитив і в чому його суть

Отже, що таке бодіпозитив, запитаєте ви. Бодіпозитив (англ. body-positivity; від body — "тіло" та positive — "позитив, щось позитивне") — це громадський рух, який виступає за право комфортно почуватися у своєму тілі за будь-якого зовнішнього вигляду, вільно самовиражатися, а також приймати тіла інших людей такими, якими вони є.

Простими словами, бодіпозитив — це прийняття себе та своєї зовнішності незалежно від параметрів, які диктує соціум.

Історія бодіпозитиву

Організацією, яка відіграла ключову роль в основі сучасного руху за позитивне ставлення до тіла, називають Національну асоціацію сприяння прийняття товстих, або NAAFA (National Association to Advance Fat Acceptance), біля витоків якої стоїть Рух за права товстих, який виступав за дестигматизацію та прийняття повноти (The fat aceptance movement).

Хто ж вигадав бодіпозитив? За інформацією ВВС, його "батьком" є Білл Фарбі, інженер із Нью-Йорка.

Чоловіка дуже обурювало те, як оточення ставилося до його дружини Джойс, яка страждала на надмірну вагу. У 1967 році йому попалася на очі стаття товстої людини на ім'я Лью Лоудербах, яка розповіла, як несправедливо ставляться до людей із зайвими кілограмами. Білла настільки вразила ця сповідь, що він зробив копії та розіслав усім, кого знав. Через два роки Фарбі зібрав невелику групу однодумців, яка потім розрослася в повноцінний рух, який захищає права "неформатних" чоловіків і жінок. Період із початку заснування цього руху до кінця 1980-х називають "бодіпозитивом першої хвилі".

Щоб привернути широку громадську увагу до проблеми дискримінації повних людей, прихильники The fat aceptance movement влаштовували демонстрації та об'єднувалися в некомерційні організації, першою з яких і стала вище згадана NAAFA.

[ + – ] Бодіпозитив бере свій початок у 60-х роках минулого століття Фото: татуировки

На іншому кінці США група каліфорнійських феміністок також була обурена поводженням із товстими людьми. Вони сформували Fat Underground. Те, що NAAFA іменувало "Прийняття жиру", вони назвали "Звільненням від жиру". До 1973 вони випустили свій революційний Fat Manifesto. Він вимагав "рівних прав для товстих людей у всіх сферах життя", а всілякі дієти й методики схуднення оголосив ворогами.

Рух розростався та поширився із США в інші країни. Наприклад, у середині 80-х була сформована Лондонська група товстих жінок, яка діяла протягом багатьох років.

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Із початку заснування й до кінця 90-х прихильники руху не використовували термін "бодіпозитив", але товстих активістів можна було побачити на денних ток-шоу й інших засобах масової інформації. Вони стверджували, що дієтична промисловість — шахрайство. До 90-х років вони влаштовували пікети перед Білим домом, організовували акції протесту перед спортзалами з фетфобною рекламою та танцювали поряд із платформами на параді гордості в Сан-Франциско.

Якщо бодіпозитив спочатку виражався в прийнятті зайвої ваги, то нинішнє поняття бодіпозитиву значно ширше. Крім зайвої повноти, він учить також приймати надмірну худорлявість, волосся на тілі, родимі плями, пігментацію та будь-які інші особливості й відмінності, які не вписуються в традиційні стандарти краси. Це сталося з подачі психотерапевтки Елізабет Скотт і активістки Конні Собчак із США, які в 1996 році заснували організацію The Body Positive. Завдання останньої полягало в тому, щоб розвинути спільноту, що пропонує "свободу від лещат громадської думки, яка змушує людей постійно боротися з власним тілом". Скотт і Собчак і зараз читають лекції, проводять семінари та пишуть книги, де розповідають людям, як приймати себе та не піддаватися громадському тиску.

Бодіпозитив та інтернет

Завдяки появі інтернету прихильники бодіпозитиву отримали ідеальну платформу для просування своїх ідей. Анонімність дозволяла вільніше висловлюватися, хоч і не захищала від знущань. Із розвитком соціальних мереж товсті люди переходили з онлайн-форумів NAAFA в Тumblr, Instagram, Facebook, Twitter, а хештеги та групи допомогли їм дуже швидко знайти однодумців і почати спілкуватися по-новому.

Бодіпозитив став модною фразою в соціальних мережах. Його варіації (любов до тіла, позитивне ставлення до тіла і, звичайно, #BOPO) вже використовувалися мільйони разів. Сьогодні на кожну знаменитість, що представляє дієтичну компанію, припадає ще одна, яка просуває пишні форми та любов до своїх об'ємів.

Ікони бодіпозитиву. Топ 5 найпопулярніших plus size-моделей у Instagram

Тесс Голлідей — 2,5 млн підписників

[ + – ] Тесс Голлідей входить у топ 5 найпопулярніших plus size-моделей у Instagram

37-річна модель Тесс Голлідей (до 2015 року Тесс Манстер) — уродженка штату Міссісіпі. Незважаючи на те, що з дитинства відрізнялася більшими об'ємами, ніж її однолітки, і постійно ставала об'єктом знущань, Тесс мріяла стати моделлю.

Дівчина розсилала портфоліо на сайти професійних моделей доти, доки у 2011 році на неї не звернули увагу на канал A&E. Продюсери реаліті-шоу Heavy про боротьбу з ожирінням покликали Тесс для участі в програмі. Хоча формат їй не подобався, вона все ж таки погодилася.

Після виходу проєкту дівчина почала отримувати пропозиції щодо співпраці від різних модних марок. Тоді ж почала масово поширюватися ідеологія бодіпозитиву, і Тесс, як то кажуть, потрапила в потік.

Вона стала з'являтися на сторінках і навіть на обкладинках журналів, а Vogue назвав її номером один серед моделей формату plus-size.

2015-го американка підписала контракт із модельним агентством MiLK Model Management, яке знайшло її в соцмережах. За словами директорки МiLKММ Анни Шиллінглоу, вона не знає іншої такої моделі, як Тесс, яка, на її думку, "нафігуристіша у своєму підрозділі".

Lizzo — 12,9 млн підписників

34-річна Lizzo, вона ж Мелісса Вівіан Джефферсон, американська співачка, реп-виконавиця, флейтистка й акторка, при зрості 178 сантиметрів важить 140 кілограмів. При цьому артистка абсолютно не соромиться показувати своє тіло, любить обтислі комбінезони, напівпрозорі сукні та світить своєю фігурою на сцені, жваво танцюючи разом зі своєю командою. У підтанцьовці в Lizzo зазвичай теж далеко не худенькі, а в її кліпах знімаються люди з фізичними особливостями.

[ + – ] У кліпах Lizzo знімаються люди нестандартної зовнішності, у тому числі й plus size

Співачка стала справжньою сенсацією 2016 року. У кожному своєму треку темношкіра зірка розміру plus size закликає усвідомити важливість прийняття себе, а поєднання прекрасних вокальних даних і незвичайної зовнішності не залишає байдужими навіть тих, хто віддає перевагу не хіп-хопу, а іншим музичним напрямкам. 2019 року вона дебютувала у великому кіно, знявшись у фільмі "Стриптизерки".

[ + – ] Lizzo важить 140 кілограмів, але не соромиться показувати своє тіло [ + – ] Lizzo важить 140 кілограмів, але не соромиться показувати своє тіло [ + – ] Lizzo важить 140 кілограмів, але не соромиться показувати своє тіло [ + – ] Lizzo важить 140 кілограмів, але не соромиться показувати своє тіло [ + – ] Lizzo важить 140 кілограмів, але не соромиться показувати своє тіло

Ешлі Грем (Грехем) — 19,1 млн підписників

[ + – ] Ешлі Грем активно пропагує красу повних жінок

Ешлі Грем, без перебільшення, є однією з найзнаменитіших пишних моделей у світі, і обивателі реагують на неї значно менш агресивно, ніж на Голлідей. При зрості 175 сантиметрів американка важить 91 кг. Вона активно пропагує красу повних жінок, закликає їх пишатися своєю фігурою з будь-якими параметрами, які подарувала їм природа. Ешлі знімалася для багатьох глянцевих журналів — Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine, Latina, працювала з найвідомішими дизайнерами.

У 2017 році Грем стала співведучою конкурсу краси "Міс Всесвіт" і позувала на червоній доріжці в торговому центрі Asia Arena в Манілі в напівпрозорій сукні від Роберто Каваллі.

[ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі [ + – ] Ешлі Грем — одна з найзнаменитіших plus size моделей у світі

Ешлі, яка має трьох дітей, не соромилася фотографуватися вагітною та оголеною, а також показувала, як материнство змінює фігуру жінки. У неї — троє синів.

Барбі Феррейра — 6,1 млн підписників

Американська модель бразильського походження Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла. Ще будучи юною дівчиною, вона мріяла підкорити модельний Олімп, тому розсилала свої фото в різні агенції, зокрема американському бренду American Eagle. Там їй пощастило: менеджмент компанії запропонував Барбі укласти контракт із модельним агентством Wilhelmina, яке має свої представництва в Нью-Йорку та Лондоні.

У 2016 році Барбі потрапила до списку "30 найвпливовіших підлітків" за версією журналу Time.

Крім модельної кар'єри, вона активно підкорює кінематограф. На її рахунку — низка ролей у кіно та серіалах. Крім того, вона є засновницею проєкту "Як поводитися", де в режимі потокового відео "go90" кидає виклик традиціям, що вкоренилися.

[ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла [ + – ] Барбі Феррейра при зрості 170 см важить 98 кілограмів і вчить мільйони людей у всьому світі любити кожен сантиметр свого тіла

Тара Лінн — 562,9 тис підписників

40-річна канадська модель plus size Тара Лінн при зрості 175 сантиметрів важить 98 кг. Вона перша знаменита повна модель XXI століття. Тара — професійна акторка з відповідною освітою та зіграла у фільмі "Закон і Порядок: Кримінальний намір".

Тара працює з багатьма відомими брендами, наприклад By S.Oliver, H&M, Taillissime, Addition-Elle, Kiyonna та багатьма іншими. У житті модель воліє носити одяг від Bulgari, Christian Dior і Марини Рінальді. У березні 2010 року Тара знялася для французького Elle. У травні цього року дівчина підкорила своєю появою німецьку версію цього журналу. У червні 2011 року модель опинилась на обкладинці італійського глянцю Vogue, а в липні — XL Semanal.

У 2012 році Тару Лінн навали найкрасивішою повною моделлю у світі. Зараз Тара виховує двох дітей і називає себе абсолютно щасливою людиною.

[ + – ] Модель plus size Тара Лінн працює з багатьма відомими брендами [ + – ] Модель plus size Тара Лінн працює з багатьма відомими брендами [ + – ] Модель plus size Тара Лінн працює з багатьма відомими брендами [ + – ] Модель plus size Тара Лінн працює з багатьма відомими брендами [ + – ] Модель plus size Тара Лінн працює з багатьма відомими брендами

Бодіпозитив і волосся на тілі: голити чи не голити

Якщо з бодіпозитивом як прийняттям своєї ваги суспільство упокорилося та навіть знайшло в цьому масу позитивних сторін, то одне з відгалужень руху, що виступає проти видалення зайвого волосся (пахви, ноги, руки, бікіні, обличчя), далеко не в усіх викликало відгук.

Сором через волосся на тілі корениться в сексизмі й токсичній маскулінності, коли соціальні конструкції обмежують свободу дій, вважають послідовники бодіпозитиву. У суспільстві склалася думка, що волосся на тілі несумісне із самим поняттям жіночої краси, а неголені пахви й зовсім стали справжнім викликом патріархальному суспільству. Бодіпозитив постійно прагне зламати цю догму й довести, що видаляти чи не видаляти волосся на тілі — справа вибору кожного.

Прихильникам цієї ідеї протистоїть армія тих, хто вважає, що видалення волосся на тілі має бути нормою, наголошуючи на важливості гоління, епіляції воском і за допомогою інших методів видалення зайвої рослинності.

[ + – ] Бодіпозитив вчить, що видаляти чи не видаляти волосся на тілі – справа вибору кожного [ + – ] Бодіпозитив вчить, що видаляти чи не видаляти волосся на тілі – справа вибору кожного [ + – ] Бодіпозитив вчить, що видаляти чи не видаляти волосся на тілі – справа вибору кожного [ + – ] Бодіпозитив вчить, що видаляти чи не видаляти волосся на тілі – справа вибору кожного

Часто гучний виклик основам кидають тільки найсміливіші зірки — вони з'являються на обкладинках журналів, демонструючи природну красу тіла, позують перед об'єктивами фотокамер на публічних заходах, пишаючи "недосконалістю" й бажаючи показати, що вони проти будь-яких правил, які обмежують їх у можливості самим вирішувати. що робити зі своїм тілом. Серед тих, хто підтримав цей тренд і навіть світив неголеними пахвами на червоних доріжках і тусовках, були співачка Мадонна, її дочка Лурдес Леон, Софі Лорен, Джулія Робертс, Леді Гага, Емма Корін та інші знаменитості.

Однак, варто зазначити, навіть за підтримки зірок цей тренд поки що складно назвати поширеним.

[ + – ] Дочка Мадонни Лурдес Леон із неголеними пахвами на червоній доріжці

Чоловічий бодіпозитив: що про нього відомо

Суспільство помилково вважає, що існує лише жіночий бодіпозитив, і мільйони людей упевнені в тому, що саме представницям прекрасної половини людства так важливо заявити про свої права на власне тіло та його параметри, які не повинні відповідати критикам. Тим не менш, поняття "чоловічий позитив" теж має місце бути, оскільки чоловіки — такі ж люди, зі своїми страхами та комплексами, які потребують допомоги та підтримки. Щоправда, він далеко не такий розвинений, як жіночий.

Реклама десятиліттями формувала образ атлета з накачаним торсом, кубиками преса, розкішною шевелюрою та чистою гладкою шкірою, що, погодьтеся, властиво далеко не всім хлопцям. Чоловічі журнали просто уникали говорити про проблеми із зображенням тіла — знову ж таки, граючи на стереотипах, які чоловіки не хочуть сприймати.

"Аполлони" зі сторінок видань били по самолюбству звичайних читачів, яким не пощастило народитися моделями, і вганяли багатьох у депресію. У 2019 році опитування 2102 дорослих чоловіків, проведене Фондом психічного здоров'я в Сполученому Королівстві, показало, що 28% респондентів зазнавали деякого занепокоєння з приводу виду свого тіла. Про думки про самогубство повідомляли 11%, а 4% навмисно завдавали собі шкоди через невдоволення власним тілом.

Водночас сьогодні поки не існує якогось більш-менш відомого співтовариства на підтримку бодіпозитиву чоловіків.

Метт Бойлз, особистий тренер і засновник Fitter Confident You, каже, що рух за позитивне ставлення до чоловічого тіла "відстає", тому що проблеми із зображенням чоловічого тіла ніколи не вважалися проблемою.

Тим не менш, лід усе ж таки скрес і тут. Зараз усе частіше зірки кіно та моделі чоловічої статі з'являються перед об'єктивами фотокамер із зайвими кілограмами. Публіку вже не здивуєш знімками або 180-кілограмових чоловіків, або дуже худих.

Незважаючи на відверте "просідання" чоловічого бодіпозитиву перед жіночим, у ньому є свої зірки. Наприклад, уродженець Коннектикуту й мешканець Нью-Йорка Зак Міко став першою моделлю plus-size американського ритейлера Target. Своєю появою в рекламних кампаніях він викликав нову хвилю розмов про тілесний образ та інклюзивність. Зак не ухиляється від важких розмов і відкрито говорить про злети й падіння. Він уже встиг знятися в кіно. Йому дісталася гостьова роль у новому кримінальному серіалі з Дженніфер Лопес "Відтінки блакитного" (Shades of Blue), який розповідає про протистояння нечистих на руку, але добрих поліцейських і ФБР. Крім того, Міко є учасником комедійного дуету The Dreamstalks.

[ + – ] Зак Міко став першою моделлю plus-size американського ритейлера Target

Попри те, що в нього відсутні кубики пресу, а при зрості 198 см у Зака талія — 101 см і спостерігається зайва вага, це зовсім не бентежить американця, який відрізняється завидним оптимізмом і почуттям гумору.

[ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL [ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL [ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL [ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL [ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL [ + – ] Бренди мас-маркету останнім часом розширюють чоловічу лінійку у бік XXL

Параметри Міко цілком нормальні для високого, досить великого хлопця. В індустрії моди насправді вже не перший день говорять про те, що час працювати на цільову аудиторію. І що навіть бренди мас-маркету невипадково останнім часом розширюють чоловічу лінійку в бік XXL. У США, наприклад, за це дякують баскетбольній лізі НБА, де повно таких хлопців, і її колосальній популярності в народу і модних брендів.

Бодіпозитив і модні бренди

Зростання кількості прихильників бодіпозитиву змусило великі компанії переглянути свої розмірні лінійки та замислитися над тим, щоб створювати одяг не тільки для "тонких і дзвінких", а й на реалістичніші фігури. Зокрема, всесвітньо відомий бренд нижньої білизни Victoria's Secret, знаменитий своїми розкішними показами за участю найкрасивіших супермоделей планети, так званих "ангелів" із ідеальними фігурами та довгими стрункими ногами, минулого року представив новий список зірок, які представляють Victoria's Secret у межах його оновленої маркетингової моделі. До нього увійшли моделі, активісти, спортсмени й артисти з усього світу. Серед них — рожеволоса чемпіонка США з футболу Меган Рапіно, індійсько-американська акторка Пріянка Чопра, південносудансько-австралійська модель Адут Акеч, фотографка з Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайська лижниця Ейлін Гу, британська модель і активістка тіла Палома Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною моделлю Victoria Secret у 2019 році.

На подіумах практично всіх відомих домів моди можна побачити моделей із явно неподіумними параметрами, що також дедалі більше говорить на користь бодіпозитиву як масового явища.

[ + – ] Пампушки на подіумі стають звичною реальністю

Худнути чи ні тільки для того, щоб відповідати модним стандартам, нині не актуально, оскільки ті стандарти змінюються повним ходом. Тож, зважаючи на все, бодіпозитив незабаром стане абсолютно звичною картиною. Головне — не плутати здорову повноту з банальним ожирінням, яке загрожує серйозними проблемами.

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