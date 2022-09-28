Бодипозитив: почему plus size побеждает классические каноны красоты

Модельные параметры 90/60/90 уходят в прошлое, а на смену им приходят куда более реалистичные фигуры.

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В последние годы бодипозитив становится все более популярным и завоевывает огромное количество сторонников. Однако, наверное, не меньше у него и противников, уверенных, что открытая демонстрация избыточного веса и отказ как-то улучшать свою внешность – ни что иное как пропаганда нездорового образа жизни.

Что такое настоящий бодипозитив и в чем его суть

Итак, что такое бодипозитив, спросите вы. Бодипозитив (англ. body-positivity; от body — "тело" и positive — "позитив, нечто положительное") – это общественное движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

Простыми словами, бодипозитив – это принятие себя и своей внешности независимо от параметров, которые диктует социум.

История бодипозитива

Организацией, которая сыграла ключевую роль в основании современного движения за позитивное отношение к телу, называют Национальную ассоциацию содействия принятия толстых, или NAAFA (National Association to Advance Fat Acceptance), у истоков которой стоит Движение за права толстых, выступавшее за дестигматизацию и принятие полноты (The fat acceptance movement).

Кто же придумал бодипозитив? По информации ВВС, ее "родителем" является Билл Фарби, инженер из Нью-Йорка.

Мужчину очень сильно возмущало то, как окружающие относились к его жене Джойс, страдающей избыточным весом. В 1967 году ему попалась на глаза статья толстого человека по имени Лью Лоудербах, который рассказал, как несправедливо относятся к людям с лишними килограммами. Билла настолько поразила эта исповедь, что он сделал копии и разослал всем, кого знал. Через два года Фарби собрал небольшую группу единомышленников, которая затем разрослась в полноценное движение, защищающее права "неформатных" мужчин и женщин. Период с начала основания этого движения до конца 1980-х называют "бодипозитивом первой волны".

Чтобы привлечь широкое общественное внимание к проблеме дискриминации полных людей, сторонники The fat acceptance movement устраивали демонстрации и объединялись в некоммерческие организации, первой из которых и стала выше упомянутая NAAFA.

[ + – ] Бодипозитив берет свое начало в 60-ых годах прошлого века Фото: Getty

На другом конце США группа калифорнийских феминисток также была возмущена обращением с толстыми людьми. Они сформировали Fat Underground. То, что NAAFA именовало "Принятие жира", они назвали "Освобождением от жира". К 1973 году они выпустили свой революционный Fat Manifesto. Он требовал "равных прав для толстых людей во всех сферах жизни", а всевозможные диеты и методики похудения объявил врагами.

Движение разрасталось и распространилось из США в другие страны. Например, в середине 80-х годов была сформирована Лондонская группа толстых женщин, которая действовала в течение многих лет.

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С начала основания и до конца 90-ых сторонники движения не использовали термин "бодипозитив", но толстых активистов можно было увидеть на дневных ток-шоу и в других средствах массовой информации. Они утверждали, что диетическая индустрия – мошенничество. К 90-м годам они устраивали пикеты перед Белым домом, организовывали акции протеста перед спортзалами с фэтфобной рекламой и танцевали рядом с платформами на параде гордости в Сан-Франциско.

Если бодипозитив изначально выражался в принятии лишнего веса, то нынешнее понятие бодипозитива куда шире. Кроме излишней полноты, он учит так же принимать чрезмерную худобу, волосы на теле, родимые пятна, пигментацию и любые другие особенности и отличия, которые не вписываются в традиционные стандарты красоты. Это произошло с подачи психотерапевта Элизабет Скотт и активистки Конни Собчак из США, которые в 1996 году основали организацию The Body Positive. Задание последней состояло в том, чтобы развить сообщество, предлагающее "свободу от тисков общественного мнения, заставляющего людей постоянно бороться с собственным телом". Скотт и Собчак и сейчас читают лекции, проводят семинары и пишут книги, где рассказывают людям, как принимать себя и не поддаваться общественному давлению.

Бодипозитив и Интернет

Благодаря появлению Интернета сторонники бодипозитива получили идеальную платформу для продвижения своих идей. Анонимность позволяла более свободно выражать себя, хотя и не защищала от издевательств. С развитием социальных сетей толстые люди переходили из онлайн-форумов NAAFA в Тumblr, Instagram, Facebook, Twitter, а хэштеги и группы помогли им очень быстро найти единомышленников и начать общаться по-новому.

Бодипозитив стал модной фразой в социальных сетях. Его вариации (любовь к телу, позитивное отношение к телу и, конечно же, #BOPO) уже использовались миллионы раз. Сегодня на каждую знаменитость, представляющую диетическую компанию, приходится еще одна, которая продвигает пышные формы и любовь к своим объемам.

Иконы бодипозитива. Топ-5 самых популярных plus size-моделей в Instagram

Тесс Холидей — 2,5 млн подписчиков

[ + – ] Тесс Холидей входит в Топ-5 самых популярных plus size-моделей в Instagram

37-летняя модель Тесс Холидей (до 2015 года Тесс Манстер) – уроженка штата Миссисипи. Несмотря на то, что с детства отличалась более крупными объемами, чем ее сверстники, и постоянно становилась объектом издевательств, Тесс мечтала стать моделью.

Девушка рассылала портфолио на сайты профессиональных моделей до тех пор, пока в 2011 году на нее не обратили внимание на канале A&E. Продюсеры реалити-шоу Heavy о борьбе с ожирением позвали Тесс для участия в программе. Хотя формат ей не нравился, она все же согласилась.

После выхода проекта девушка начала получать предложения о сотрудничестве от разных модных марок. Тогда же начала массово распространяться идеология бодипозитива, и Тесс, что называется, попала в поток.

Она стала появляться на страницах и даже на обложках журналов, а Vogue даже назвал ее номером один среди моделей формата plus-size.

В 2015-м американка подписала контракт с модельным агентством MiLK Model Management, которое нашло ее в соцсетях. По словам директора МiLKММ Анны Шиллинглоу, она не знает другой такой модели, как Тесс, которая, по ее мнению "самая фигуристая в своем подразделении".

Lizzo — 12,9 млн подписчиков

34-летняя Lizzo, она же — Мелисса Вивиан Джефферсон, американская певица, рэп-исполнительница, флейтистка и актриса, при росте 178 сантиметров весит 140 килограммов. При этом артистка совершенно не стесняется показывать свое тело, любит обтягивающие комбинезоны, полупрозрачные платья и светит своей фигурой на сцене, резво отплясывая вместе со своей командой. В подтанцовке у Lizzo как правило тоже далеко не худышки, а в ее клипах снимаются люди с физическими особенностями.

[ + – ] В клипах Lizzo снимаются люди нестандартной внешности, в том числе и plus size

Певица стала настоящей сенсацией 2016 года. В каждом своем треке темнокожая звезда размера plus size призывает осознать важность принятия себя, а сочетание прекрасных вокальных данных и необычной внешности не оставляет равнодушными даже тех, кто предпочитает хип-хопу другие музыкальные направления. В 2019 году она дебютировала в большом кино, снявшись в фильме "Стриптизерши".

[ + – ] Lizzo весит 140 килограммов, но совершенно не стесняется показывать свое тело [ + – ] Lizzo весит 140 килограммов, но совершенно не стесняется показывать свое тело [ + – ] Lizzo весит 140 килограммов, но совершенно не стесняется показывать свое тело [ + – ] Lizzo весит 140 килограммов, но совершенно не стесняется показывать свое тело [ + – ] Lizzo весит 140 килограммов, но совершенно не стесняется показывать свое тело

Эшли Грэм (Грэхем) — 19,1 млн подписчиков

[ + – ] Эшли Грэм активно пропагандирует красоту полных женщин

Эшли Грэм, без преувеличения, является одной из самых знаменитых пышных моделей в мире, и обыватели реагируют на нее куда менее агрессивно, нежели на Холидей. При росте 175 сантиметров американка весит 91 кг. Она активно пропагандирует красоту полных женщин, призывает их гордиться своей фигурой с любыми параметрами, которые им подарила природа. Эшли снималась для многих глянцевых журналов – Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine, Latina, работала с самыми именитыми дизайнерами.

В 2017 году Грэм стала соведущей конкурса красоты "Мисс Вселенная" и позировала на ковровой дорожке в торговом центре Asia Arena в Маниле в полупрозрачном платье от Роберто Кавалли

[ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире [ + – ] Эшли Грэм — одна из самых знаменитых plus size моделей в мире

Эшли, у которой трое детей, не стеснялась фотографироваться беременной и обнаженной, а также показывала, как материнство меняет фигуру женщины. У нее – трое сыновей.

Барби Ферейра — 6,1 млн подписчиков

Американская модель бразильского происхождения Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела. Еще будучи юной девушкой, она мечтала покорить модельный Олимп, поэтому рассылала свои фото в разные агентства, в том числе американскому бренду "American Eagle". Там ей повезло: менеджмент компании предложил Барби заключить контракт с модельным агентством "Wilhelmina", имеющем свои представительства в Нью-Йорке и Лондоне.

В 2016 году Барби попала в список "30 самых влиятельных подростков" по версии журнала Time.

Помимо модельной карьеры она активно покоряет кинематограф. На ее счету – ряд ролей в кино и сериалах. Кроме того, она является основательницей проекта "Как себя вести", где, вещая в режиме потокового видео "go90", бросает вызов укоренившимся традициям.

[ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела [ + – ] Барби Ферейра при росте 170 см весит 98 килограммов и учит миллионы людей по всему миру любить каждый сантиметр своего тела

Тара Линн — 562,9 тыс подписчиков

40-летняя канадская модель plus size Тара Линн при росте 175 сантиметров весит 98 кг. Она – первая знаменитая полная модель XXI века. Тара – профессиональная актриса с соответствующим образованием и сыграла в фильме "Закон и Порядок: Криминальное намерение".

Тара работает со многими известными брендами, например By S.Oliver, H&M, Taillissime, Addition-Elle, Kiyonna и многими другими. В жизни модель предпочитает носить одежду от Bulgari, Christian Dior и Марины Ринальди. В марте 2010 году Тара снялась для французского Elle. В мае этого же года девушка покорила своим появлением немецкую версию этого журнала. В июне 2011 года модель оказалась на обложке итальянского глянца Vogue, а в июле — XL Semanal.

В 2012 году Тару Линн навали самой красивой полной моделью в мире. Сейчас Тара воспитывает двух детей и называет себя абсолютно счастливым человеком.

[ + – ] Модель plus size Тара Линн работает со многими известными брендами [ + – ] Модель plus size Тара Линн работает со многими известными брендами [ + – ] Модель plus size Тара Линн работает со многими известными брендами [ + – ] Модель plus size Тара Линн работает со многими известными брендами [ + – ] Модель plus size Тара Линн работает со многими известными брендами

Бодипозитив и волосы на теле: брить или не брить

Если с бодипозитивом как принятием своего веса общество смирилось и даже нашло в этом массу позитивных сторон, то одно из ответвлений движения, выступающее против удаления лишних волос (подмышки, ноги, руки, бикини, лицо), далеко не у всех вызвало отклик.

Стыд волос на теле коренится в сексизме и токсичной мужественности, когда социальные конструкции ограничивают свободу действий, считают последователи бодипозитива. В обществе сложилось мнение, что волосы на теле несовместимы с самим понятием женской красоты, а небритые подмышки и вовсе стали настоящим вызовом патриархальному обществу. Бодипозитив постоянно стремится сломать эту догму и доказать, что удалять или не удалять волосы на теле – дело выбора каждого.

Сторонникам этой идеи противостоит армия тех, кто считает, что удаление волос на теле должно быть нормой, подчеркивая важность бритья, эпиляции воском и с помощью других методов удаления лишней растительности.

[ + – ] Бодипозитив учит, что удалять или не удалять волосы на теле – дело выбора каждого [ + – ] Бодипозитив учит, что удалять или не удалять волосы на теле – дело выбора каждого [ + – ] Бодипозитив учит, что удалять или не удалять волосы на теле – дело выбора каждого [ + – ] Бодипозитив учит, что удалять или не удалять волосы на теле – дело выбора каждого

Часто громкий вызов устоям бросают только самые смелые звезды — они появляются на обложках журналов, демонстрируя естественную красоту тела, позируют перед объективами фотокамер на публичных мероприятиях, гордясь "несовершенствами" и желая показать, что они против любых правил, ограничивающих их в возможности самим решать, что им делать со своим телом. Среди тех, кто поддержал этот тренд и даже светил небритыми подмышками на красных дорожках и тусовках, были певица Мадонна, ее дочь Лурдес Леон, Софи Лорен, Джулия Робертс, Леди Гага, Эмма Корин и другие знаменитости.

Однако, стоит отметить, даже при поддержке звезд этот тренд пока сложно назвать распространенным.

[ + – ] Дочь Мадонны Лурдес Леон с небритыми подмышками на красной дорожке

Мужской бодипозитив: что о нем известно

Общество ошибочно считает, что существует только женский бодипозитив, и миллионы людей уверены в том, что именно представительницам прекрасной половины человечества так важно заявить о своих правах на собственое тело и его параметры, которые не обязаны отвечать критикам. Тем не менее, понятие "мужской позитив"тоже имеет место быть, поскольку мужчины – такие же люди, со своими страхами и комплексами, нуждающиеся в помощи и поддержке. Правда, он далеко не так развит, как женский.

Реклама десятилетиями формировала образ атлета с накачанным торсом, кубиками пресса, роскошной шевелюрой и чистой гладкой кожей, что, согласитесь, свойственно далеко не всем парням. Мужские журналы просто избегали говорить о проблемах с изображением тела – опять же, играя на стереотипах, которые мужчины не хотят воспринимать.

"Аполонны" со страниц изданий били по самолюбию обычных читателей, которым не повезло родиться моделями, и вгоняли многих в депрессию. В 2019 году опрос 2102 взрослых мужчин, проведенный Фондом психического здоровья в Соединенном Королевстве, показал, что 28% респондентов испытывали некоторое беспокойство по поводу вида своего тела. Про мысли о самоубийстве сообщали 11%, а 4% намеренно причиняли себе вред из-за недовольства собственным телом.

При всем при этом сегодня пока не существует какого-то мало-мальски известного сообщества в поддержку бодипозитива мужчин.

Мэтт Бойлз, личный тренер и основатель Fitter Confident You, говорит, что движение за позитивное отношение к мужскому телу "отстает", потому что проблемы с изображением мужского тела никогда не считались проблемой.

Тем не менее, лед все же тронулся и тут. Сейчас все чаще звезды кино и модели мужского пола появляются перед объективами фотокамер с лишними килограммами. Публику уже не удивишь снимками либо 180-килограммовых мужчин, либо очень худых.

Несмотря на откровенное "проседание" мужского бодипозитива перед женским, в нем есть свои звезды. Например, уроженец Коннектикута и житель Нью-Йорка Зак Мико стал первой моделью plus-size американского ритейлера Target. Своим появлением в рекламных кампаниях он вызвал новую волну разговоров о телесном образе и инклюзивности. Зак не уклоняется от трудных разговоров и открыто говорит о взлетах и падениях. Он уже успел сняться в кино. Ему досталась гостевая роль в новом криминальном сериале с Дженнифер Лопес "Оттенки голубого" (Shades of Blue), рассказывающего о противостоянии нечистых на руку, но добрых полицейских и ФБР. Кроме того, Мико – участник комедийного дуэта The Dreamstalks.

[ + – ] Зак Мико стал первой моделью plus-size американского ритейлера Target

Насмотря на то, что у него отсутствуют кубики пресса, а при росте 198 см у Зака талия – 101 см, и наблюдается лишний вес, это совершенно не смущает американца, который отличается завидным оптимизмом и чувством юмора.

[ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL [ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL [ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL [ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL [ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL [ + – ] Бренды масс-маркета последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL

Параметры Мико — вполне нормальные для высокого, довольно крупного парня. В индустрии моды на самом деле уже не первый день говорят о том, что пора работать на эту целевую аудиторию. И что даже бренды масс-маркета неслучайно последнее время расширяют мужскую линейку в сторону XXL. В США, например, за это говорят спасибо баскетбольной лиге НБА, где полным-полно таких парней, и ее колоссальной популярности у народа и модных брендов.

Бодипозитив и модные бренды

Рост количества сторонников бодипозитива заставил крупные компании пересмотреть свои размерные линейки и задуматься о том, чтобы создавать одежду не только для "тонких и звонких", но и на более реалистичные фигуры. В частности, всемирно известный бренд нижнего белья Victoriaʼs Secret, знаменитый своими роскошными показами с участием красивейших супермоделей планеты, так называемых "ангелов" с идеальными фигурами и длинными стройными ногами, в прошлом году представил новый список звезд, которые представляют Victoriaʼs Secret в рамках его обновленной маркетинговой модели. В него вошли модели, активисты, спортсмены и артисты со всего мира. В их числе – розоволосая чемпионка США по футболу Меган Рапино, индийско-американская актриса Приянка Чопра, южносуданско-австралийская модель Адут Акеч, фотограф из Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайская лыжница Эйлин Гу, британская модель и активистка тела Палома Эльзессер и бразильская модель Валентина Сампайо, ставшая первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году.

На подиумах практически всех известных домов моды можно увидеть моделей с явно неподиумными параметрами, что также все больше говорит в пользу бодипозитива как массового явления.

[ + – ] Пышки на подиуме становятся привычной реальностью

Худеть или нет только для того, чтобы соответствовать модным стандартам, нынче не актуально, поскольку те самые стандарты меняются полным ходом. Так что, судя по всему, бодипозитив скоро станет абсолютно привычной картиной. Главное – не путать здоровую полноту с банальным ожирением, которое чревато серьезными проблемами.

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