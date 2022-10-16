16 октября 2022 года: Святого Дионисия - что нельзя сегодня делать

Согласно древним поверьям, сегодня нельзя делать хирургические операции и нужно быть очень осторожными с острыми предметами.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.

В мире отмечают день здорового питания, Всемирный день позвоночника, и день анестезиолога.

Что нельзя делать 16 октября?

► хирургические операции

► брать в руки острые предметы

Народные поверья и приметы:

► Денис — лихого глаза берегись. В этот день произносят заговоры от сглаза

► в старину считалось, что в этот день происходит шабаш всевозможной нечисти. Осенние лихорадки — ломиха, огниха, трясовница, желтяница, лихоманка, бессонница — живущие на болотах, приближаются к человеческому жилью… Чтобы их отпугнуть, нужно было осиновую кору или осиновый сучок при себе носить

► осину также использовали от хворей

► если болит голова — осиновое полешко кладут под голову.

День ангела празднуют:

Денис, Иван, Павел, Петр, Рустика, Феоген, Феодосия, Ядвига

А также в этот день:

2002 — в Каире открылась Библиотека Александрина

2005 — в Сан-Луисе (Аргентина) завершился чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов