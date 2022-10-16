16 октября 2022 года: Святого Дионисия - что нельзя сегодня делать
Согласно древним поверьям, сегодня нельзя делать хирургические операции и нужно быть очень осторожными с острыми предметами.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.
В мире отмечают день здорового питания, Всемирный день позвоночника, и день анестезиолога.
Что нельзя делать 16 октября?
► хирургические операции
► брать в руки острые предметы
Народные поверья и приметы:
► Денис — лихого глаза берегись. В этот день произносят заговоры от сглаза
► в старину считалось, что в этот день происходит шабаш всевозможной нечисти. Осенние лихорадки — ломиха, огниха, трясовница, желтяница, лихоманка, бессонница — живущие на болотах, приближаются к человеческому жилью… Чтобы их отпугнуть, нужно было осиновую кору или осиновый сучок при себе носить
► осину также использовали от хворей
► если болит голова — осиновое полешко кладут под голову.
День ангела празднуют:
Денис, Иван, Павел, Петр, Рустика, Феоген, Феодосия, Ядвига
А также в этот день:
2002 — в Каире открылась Библиотека Александрина
2005 — в Сан-Луисе (Аргентина) завершился чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов