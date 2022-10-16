16 жовтня 2022 року: Святого Діонісія — що не можна сьогодні робити
Згідно з давніми повір'ями, сьогодні не можна робити хірургічні операції і треба бути дуже обережними з гострими предметами.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера та Єлевферія, диякона.
У світі відзначають день здорового харчування, Всесвітній день хребта та день анестезіолога.
Що не можна робити 16 жовтня?
► хірургічні операції
► брати до рук гострі предмети
Народні повір'я та прикмети:
► Денис — лихого ока бережись. Цього дня вимовляють змови від пристріту
У давні часи вважалося, що в цей день відбувається шабаш всілякої нечисті. Осінні лихоманки — ломіха, вогню, трясівниця, жовтяниця, лихоманка, безсоння — ті, що живуть на болотах, наближаються до людського житла… Щоб їх відлякати, треба було осикову кору чи осиковий сучок при собі носити
► осину також використовували від хвороб
► якщо болить голова — осинове поле кладуть під голову.
День ангела святкують:
Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга
А також у цей день:
2002 — у Каїрі відкрилася Бібліотека Олександрина
2005 — у Сан-Луїсі (Аргентина) завершився чемпіонат світу з шахів, переможцем якого став болгарський гросмейстер Веселін Топалов