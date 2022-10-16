16 жовтня 2022 року: Святого Діонісія — що не можна сьогодні робити

Згідно з давніми повір'ями, сьогодні не можна робити хірургічні операції і треба бути дуже обережними з гострими предметами.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера та Єлевферія, диякона.

У світі відзначають день здорового харчування, Всесвітній день хребта та день анестезіолога.

Що не можна робити 16 жовтня?

► хірургічні операції

► брати до рук гострі предмети

Народні повір'я та прикмети:

► Денис — лихого ока бережись. Цього дня вимовляють змови від пристріту

У давні часи вважалося, що в цей день відбувається шабаш всілякої нечисті. Осінні лихоманки — ломіха, вогню, трясівниця, жовтяниця, лихоманка, безсоння — ті, що живуть на болотах, наближаються до людського житла… Щоб їх відлякати, треба було осикову кору чи осиковий сучок при собі носити

► осину також використовували від хвороб

► якщо болить голова — осинове поле кладуть під голову.

День ангела святкують:

Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга

А також у цей день:

2002 — у Каїрі відкрилася Бібліотека Олександрина

2005 — у Сан-Луїсі (Аргентина) завершився чемпіонат світу з шахів, переможцем якого став болгарський гросмейстер Веселін Топалов