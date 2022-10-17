17 октября 2022 года: День святого Ерофея - что нельзя сегодня делать
Сегодня нельзя употреблять алкоголь. Лучше не доверять малознакомым людям и осторожно принимать медикаменты.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Ерофея. Он был учеником апостола Павла, позже стал епископом и был убит язычниками. Раньше считалось, что этот день — предвестник зимы. Люди готовились к холодам, утепляли дома.
В мире отмечают день борьбы с бедностью. Также 17 октября — Всемирный день донорства и трансплантации органов.
В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники целлюлозно-бумажной промышленности.
Что нельзя делать 17 октября?
► употреблять алкоголь
► доверять незнакомым людям
Народные поверья и приметы:
► резко похолодало — к затяжной зиме
► красная заря — к ветренной зиме
Родились сегодня:
1936 — Иван Драч, украинский прозаик, поэт, сценарист, критик, один из основателей политического движения "Рух"
День ангела празднуют:
Василий, Дмитрий, Ерофей, Петр, Степан, Тихон, Вероника
А также в этот день:
1956 — в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи
1959 — южноафриканская компания "Де Бирс" объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы
1961 — В Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса "Лодка" (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами
1979 — Мать Тереза удостоена Нобелевской премии мира