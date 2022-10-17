17 жовтня 2022: День святого Єрофея — що не можна сьогодні робити

Сьогодні не можна вживати алкоголь. Краще не довіряти малознайомим людям та обережно приймати медикаменти.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Єрофея. Він був учнем апостола Павла, пізніше став єпископом, якого вбили язичники. Раніше вважалося, що цей день є провісником зими. Люди готувалися до холодів, утеплювали будинки.

У світі відзначають День боротьби із бідністю. Також 17 жовтня — Всесвітній день донорства та трансплантації органів.

В Україні своє професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості.

Що не можна робити 17 жовтня?

► вживати алкоголь

► довіряти незнайомим людям

Народні повір'я та прикмети:

► різко похолодало — до затяжної зими

► червона зоря — до вітряної зими

Народилися сьогодні:

1936 — Іван Драч, український прозаїк, поет, сценарист, критик, один із засновників політичного руху "Рух"

День ангела святкують:

Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка

А також у цей день:

1956 — у Швеції запрацювала перша у світі автоматична система мобільного зв'язку

1959 — південноафриканська компанія "Де Бірс" оголосила про те, що вона зробила перші штучні алмази

1961 — у Нью-Йоркському Музеї сучасного мистецтва виставлено картину Анрі Матісса "Човен" (Le Bateau). Тільки 3 грудня хтось звернув увагу на те, що картина висить догори ногами

1979 — Мати Тереза удостоєна Нобелівської премії миру