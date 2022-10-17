74-летняя поп-икона Грейс Джонс неожиданно появилась на премьере фильма

Звезда культового клуба "Студия 54", бывшая возлюбленная Дольфа Лундгрена и "девушка Бонда", нечасто радует поклонников светскими выходами.

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Грейс Джонс, 74-летняя поп-икона и муза музыкантов и художников, неожиданно появилась на красной дорожке. Грейс пришла на премьеру фильма "Достать ножи 2: Стеклянный лук". Об этом пишет Daily Mail.

Грейс Джонс позировала на красной дорожке в эффектном синем головном уборе и фраке.

[ + – ] Грейс Джонс на премьере фильма "Достать ножи" Фото: Getty Images

И пополнила количество звезд, которые пришли на премьеру нового детективного триллера.

Напомним, Грейс Джонс стала звездой в далекие 1970-е. Она была звездой эпохи диско, завсегдатаем легендарного клуба "Студия 54".

Именно она дала старт карьере Дольфа Лундгрена, заметив молодого атлетичного охранника у входа в сиднейский ночной клуб, и сделав его своим фаворитом. После нескольких эффектных фотосессий и частых выходов свет, Дольф получил выгодные предложения о съемках в кино.

[ + – ] Грейс Джонс и Дольф Лундгрен в 1985 году Фото: Getty Images

Она была любимой моделью Ива Сен-Лорана, Кензо Такада и Аззедина Алайи. Грейс всегда делала ставку на андрогинную внешность и авангардные наряды, что делало ее иконой стиля и любимицей самых известных модных фотографов.

Грейс Джонс записала несколько популярных альбомов, снялась для обложек всех известных глянцевых изданий и даже появилась в кино.

Она снималась с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Конан-разрушитель" и стала "девушкой Бонда" в картине "Вид на убийство" с Роджером Муром в 1985 году.

[ + – ] Грейс Джонс в фильме "Конан-разрушитель"

Не смотря на свой андрогинный имидж, Грейс дважды была замужем, родила сына и уже стала бабушкой.

Но она до сих пор выступает и радует поклонников своими редкими появлениями на красных дорожках.

Грейс Джонс называли источником вдохновения многие музыканты. Среди них Леди Гага, Рианна, Энни Леннокс и сестра Бейонсе Соланж.

Напомним, на премьеру "Достать ножи" в Лондоне также пришла одна из звезд фильма – Кейт Хадсон. Она продемонстрировала настоящий голливудский шик, накинув на плечи баснословно дорогу искусственную шубу.