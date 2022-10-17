74-річна поп-ікона Грейс Джонс зненацька з'явилася на прем'єрі фільму

Зірка культового клубу "Студія 54", колишня кохана Дольфа Лундгрена та "дівчина Бонда" нечасто тішить шанувальників світськими виходами.

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Грейс Джонс, 74-річна поп-ікона та муза музикантів і художників, зненацька з'явилася на червоній доріжці. Грейс прийшла на прем'єру фільму "Ножі наголо 2: Скляна цибуля". Про це пише Daily Mail.

Грейс Джонс позувала на червоній доріжці в ефектному синьому головному уборі та фраку.

[ + – ] Грейс Джонс на прем'єрі "Ножі наголо" Фото: Getty Images

І поповнила кількість зірок, які прийшли на прем’єру нового детективного трилера.

Нагадаємо, Грейс Джонс стала зіркою в далекі 1970-ті. Вона була зіркою епохи диско, завсідницею легендарного клубу "Студія 54".

Саме вона дала старт кар'єрі Дольфа Лундгрена, помітивши молодого атлетичного охоронця біля входу в нічний клуб Сіднея та зробивши його своїм фаворитом. Після кількох ефектних фотосесій і частих виходів у світ Дольф отримав вигідні пропозиції про зйомки в кіно.

[ + – ] Грейс Джонс і Дольф Лундгрен у 1985 році Фото: Getty Images

Вона була улюбленою моделлю Іва Сен-Лорана, Кензо Такади й Аззедіна Алаї. Грейс завжди робила ставку на андрогінну зовнішність і авангардні вбрання, що робило її іконою стилю та улюбленицею найвідоміших модних фотографів.

Грейс Джонс записала кілька популярних альбомів, знялася для обкладинок всіх відомих глянцевих видань і навіть з'явилася в кіно.

Вона знімалася з Арнольдом Шварценеггером у фільмі "Конан-руйнівник" і стала "дівчиною Бонда" в стрічці "Вид на вбивство" з Роджером Муром у 1985 році.

[ + – ] Грейс Джонс у фільмі "Конан-руйнівник"

Не зважаючи на свій андрогінний імідж, Грейс двічі була одружена, народила сина та вже стала бабусею.

Але вона досі виступає та радує шанувальників своїми рідкісними появами на червоних доріжках.

Грейс Джонс називали джерелом натхнення багато музикантів. Серед них Леді Гага, Ріанна, Енні Леннокс і сестра Бейонсе Соланж.

Нагадаємо, на прем'єру "Ножі наголо" в Лондоні також прийшла одна із зірок фільму — Кейт Гадсон. Вона продемонструвала справжній голлівудський шик, накинувши на плечі надзвичайно дорогу штучну шубу.