Джастин Бибер появился в худи "Расизм-зло" в ответ на провокации Канье Уэста

На романтической прогулке Джастин Бибер и Хейли Бибер продемонстрировали свой ответ на провокацию Канье Уэста с надписью White Lives Matter.

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Не так давно Канье Уэст представил новую коллекцию своего бренда Yeezy в рамках Недели моды в Париже. Перед началом показа сам Йе предстал перед гостями шоу в ставшем уже скандальном лонгсливе с надписью White Lives Matter, которая, якобы, переосмысляет девиз движения BLM (Black Lives Matter).

Такое заявление раскритиковали как пользователи сети, так и публичные люди.

Джастин сделал свое заявление, судя по всему, в ответ на провокацию Канье Уэста с надписью White Lives Matter. Бибера застали папарацци в худи Racism is evil ("Расизм – зло").

Фото: mega

Недавно дизайнер и рэпер Канье Уэст нелестно высказался в адрес Хейли Бибер. Модель поддержала критику Йе за такие некорректные высказывания, на что он молчать не стал.

"Джастин, забери свою девушку, пока я не разозлился". После этого близкие Бибера передали журналистам, что он больше не намерен терпеть такое поведение Канье и не хочет дальше поддерживать с ним связь".

"Джастин разрывается, должен ли он отвечать на оскорбления Канье или нет. Все вокруг него отговаривают его от этого. Все они думают, что ответ лишь подольет масла в огонь. У Джастина сейчас достаточно забот, чтобы не ввязываться в эту драму. Он ушел из драмы много лет назад", — рассказала Хейли для HollywoodLife.

Ранее мы писали, что 45-летнего американского репера Канье Уэста заблокировали в социальных сетях. Причиной блокирования аккаунтов музыканта в Instagram и Twitter стали его антисемитские высказывания.