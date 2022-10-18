Джастін Бібер з'явився в худі "Расизм — зло" у відповідь на провокації Каньє Веста

На романтичній прогулянці Джастін Бібер і Гейлі Бібер продемонстрували свою відповідь на провокацію Каньє Веста з написом White Lives Matter.

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Нещодавно Каньє Вест представив нову колекцію свого бренду Yeezy в межах Тижня моди в Парижі. Перед початком показу сам Є з'явився перед гостями шоу в скандальному лонгсліві з написом White Lives Matter, який, нібито, переосмислює девіз руху BLM (Black Lives Matter).

Таку заяву розкритикували як користувачі мережі, так і публічні люди.

Джастін зробив свою заяву, зважаючи на все, у відповідь на провокацію Каньє Веста з написом White Lives Matter. Бібера застали папараці в худі Racism is evil ("Расизм — зло").

Фото: mega

Нещодавно дизайнер і репер Каньє Вест невтішно висловився на адресу Гейлі Бібер. Модель підтримала критику Є за такі некоректні висловлювання, на що він мовчати не став.

"Джастіне, забери свою дівчину, поки я не розлютився". Після цього близькі Бібера передали журналістам, що він більше не має наміру терпіти таку поведінку Каньє та не хоче далі підтримувати зв'язок з ним.

"Джастін розривається, чи повинен він відповідати на образи Каньє, чи ні. Всі навколо нього відмовляють його від цього. Всі вони думають, що відповідь лише піділлє олії у вогонь. У Джастіна зараз достатньо турбот, щоб не вплутуватися в цю драму. Він пішов із драми багато років тому", — розповіла Гейлі для HollywoodLife.

Раніше ми писали, що 45-річного американського репера Каньє Веста заблокували в соціальних мережах. Причиною блокування облікових записів музиканта в Instagram і Twitter стали його антисемітські висловлювання.