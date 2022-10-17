Кендалл Дженнер появилась с хитом этой осени: сумкой-сардинкой от Bottega Veneta

Трендовой сумочкой уже похвасталась также Рози Хантингтон-Уайтли

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Сумка Sardine от Bottega Veneta становится популярной среди знаменитостей и, как следствие, самой популярной сумкой этой осени. Об этом пишет Vogue.

Все внимание было приковано к аксессуарам на первом показе Матье Блази сезона осень-зима 2022 года для Bottega Veneta. Парижский дизайнер представил новую линейку сумок, выполненных в фирменном переплетении intrecciato, в том числе объемные клатчи, гигантские объемные сумки и сумки-ведра.

Но главным хитом показа стала сумка Sardine, или сумка-сардинка, названая так из-за золотистой ручки в форме рыбки.

[ + – ] Сумка-сардинка от Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta

Объемный силуэт сумки-сардинки напоминает фирменную сумку Jodie, выпущенную предшественником Блази, Дэниелом Ли, и уникален своим простым дизайном.

Сумка изготовлена из жесткой кожи, переплетенной в фирменном стиле бренда. У нее нет лишних карманов, а застежка проста – на магните. Но именно простой и элегантный дизайн и привлек селебрити. Сумка стоит 4200 долларов, доступна в белом и шоколадном цветах, весной 2023 года появятся сумочки в черном, серо-коричневом и лимонно-желтом.

Бренд заявляет, что сумки-сардины со временем только становятся дороже, так что преданная поклонница сумок от Bottega Veneta, модель Рози Хантингтон-Уайтли, поддержала моду на "сардинки" и купила себе экземпляр.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли с сумкой Sardine от Bottega Veneta Фото: Instagram rosiehw

Но самой преданной поклонницей оказалась Кендалл Дженнер. Она буквально не выпускает из рук сумку-сардинку в цвете "горький шоколад". С ней она ходила на теннисный матч US Open в прошлом месяце и гуляла по Нью-Йорку со своим новым бойфрендом Дэвином Букером.

Среди поклонниц "сардинки" и актриса Болливуда Сонам ​​Капур Ахуджа, звезда обложки Vogue India за сентябрь 2022 года. Сонам отметила, что сумка очень вместительна и туда помещаются все мелочи, без которых она не может обойтись.

[ + – ] Сонам ​​Капур Ахуджа с сумкой Sardine от Bottega Veneta Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о самом популярном цвете сумок этой осенью. Оказалось, что в моде кремово-белый оттенок, который заменил привычные коричневый и черный.