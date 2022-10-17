Кендал Дженнер з'явилася із хітом цієї осені: сумкою-сардинкою від Bottega Veneta

Трендовою сумочкою вже похвалилася також Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

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Сумка Sardine від Bottega Veneta стає популярною серед знаменитостей і, як наслідок, найпопулярнішою сумкою цієї осені. Про це пише Vogue.

Уся увага була прикута до аксесуарів на першому показі Матьє Блазі сезону осінь-зима 2022 для Bottega Veneta. Паризький дизайнер представив нову лінійку сумок, виконаних у фірмовому переплетенні intrecciato, зокрема об'ємні клатчі, гігантські об'ємні сумки та сумки-відра.

Але головним хітом показу стала сумка Sardine або сумка-сардинка, названа так через золотисту ручку у формі рибки.

[ + – ] Сумка-сардинка від Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta

Об'ємний силует сумки-сардинки нагадує фірмову сумку Jodie, випущену попередником Блазі, Денієлом Лі, й унікальний своїм простим дизайном.

Сумка виготовлена з твердої шкіри, переплетеної у фірмовому стилі бренду. Вона не має зайвих кишень, а застібка проста — на магніті. Але саме простий та елегантний дизайн і привабив селебріті. Сумка коштує 4 200 доларів, доступна у білому та шоколадному кольорах, навесні 2023 року з'являться сумочки у чорному, сіро-коричневому та лимонно-жовтому.

Бренд заявляє, що сумки-сардини з часом тільки стають дорожчими, тож віддана шанувальниця сумок від Bottega Veneta, модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, підтримала моду на "сардинки" й купила собі екземпляр.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі із сумкою Sardine від Bottega Veneta Фото: Instagram rosiehw

Але найвідданішою шанувальницею виявилася Кендалл Дженнер. Вона буквально не випускає з рук сумку-сардинку у кольорі "гіркий шоколад". З нею вона ходила на тенісний матч US Open минулого місяця і гуляла по Нью-Йорку зі своїм новим бойфрендом Девіном Букером.

Серед прихильниць "сардинки" й акторка Боллівуду Сонам ​​Капур Ахуджа, зірка обкладинки Vogue India за вересень 2022 року. Сонам ​​зазначила, що сумка дуже містка і туди розміщуються всі дрібниці, без яких вона не може обійтися.

[ + – ] Сонам ​​Капур Ахуджа із сумкою Sardine від Bottega Veneta Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніший колір сумок цієї осені. З'яувалося, що в моді кремово-білий відтінок, який замінив звичні коричневий і чорний.