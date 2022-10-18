18 октября 2022 года: Харитины - что сегодня нельзя делать

Древние поверья говорят, что сегодня лучше не ходить на свидания и не надевать новую одежду.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученицы Харитины Амисийской. Молодая девушка жила уединенно, изучала Священное Писание. За искреннюю веру она подверглась гонениям, а позже — пыткам. но, как гласит легенда, каждый раз муки Харитины сопровождались чудом.

В мире отмечают Международный день женского счастья — праздник направлен на борьбу с депрессией у женщин. В Европе 18 октября — день борьбы торговлей людьми.

Что нельзя делать 18 октября?

► надевать новую одежду

► назначать встречи

► ходить на свидания

► подписывать важные документы

Народные поверья и приметы:

► Женщины начинали ткать первые холсты. "Харитина — вечная ткачиха". В этот же день начинали катать шерсть на валенки

► "Солнце скатывается вниз" (заметно убывает световой день)

► на Харитину "Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень"

► Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — жди снега, безветрие обещает похолодание

Родились сегодня:

1960 — Жан-Клод Ван Дамм (наст. имя Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, мастер боевых искусств, сценарист, кинорежиссер

День ангела празднуют:

Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп

А также в этот день:

1009 — разрушение Храма Гроба Господня "безумным халифом" Хакимом

1667 — голландцами в Америке основан Брюкелен (ныне — Бруклин)

1896 — в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы

1922 — основана британская радиовещательная корпорация "BBC"