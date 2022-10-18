18 октября 2022 года: Харитины - что сегодня нельзя делать
Древние поверья говорят, что сегодня лучше не ходить на свидания и не надевать новую одежду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученицы Харитины Амисийской. Молодая девушка жила уединенно, изучала Священное Писание. За искреннюю веру она подверглась гонениям, а позже — пыткам. но, как гласит легенда, каждый раз муки Харитины сопровождались чудом.
В мире отмечают Международный день женского счастья — праздник направлен на борьбу с депрессией у женщин. В Европе 18 октября — день борьбы торговлей людьми.
Что нельзя делать 18 октября?
► надевать новую одежду
► назначать встречи
► ходить на свидания
► подписывать важные документы
Народные поверья и приметы:
► Женщины начинали ткать первые холсты. "Харитина — вечная ткачиха". В этот же день начинали катать шерсть на валенки
► "Солнце скатывается вниз" (заметно убывает световой день)
► на Харитину "Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень"
► Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — жди снега, безветрие обещает похолодание
Родились сегодня:
1960 — Жан-Клод Ван Дамм (наст. имя Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, мастер боевых искусств, сценарист, кинорежиссер
День ангела празднуют:
Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп
А также в этот день:
1009 — разрушение Храма Гроба Господня "безумным халифом" Хакимом
1667 — голландцами в Америке основан Брюкелен (ныне — Бруклин)
1896 — в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы
1922 — основана британская радиовещательная корпорация "BBC"