18 жовтня 2022: Харитини — що сьогодні не можна робити

Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні краще не ходити на побачення та не вдягати новий одяг.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини Амісійської. Молода дівчина жила самотньо, вивчала Святе Письмо. За щиру віру вона зазнала гонінь, а пізніше — тортур. Проте, як свідчить легенда, щоразу муки Харитини супроводжувалися дивом.

У світі відзначають Міжнародний день жіночого щастя — свято спрямоване на боротьбу з депресією в жінок. У Європі 18 жовтня — день боротьби з торгівлею людьми.

Що не можна робити 18 жовтня?

► одягати новий одяг

► призначати зустрічі

► ходити на побачення

► підписувати важливі документи

Народні повір'я та прикмети:

► Жінки починали ткати перші полотна. "Харитина — вічна ткаля". Цього ж дня починали катати шерсть на валянки.

► "Сонце скочується вниз" (помітно спадає світловий день)

► На Харитину "Відстав від ночі день — затнувся валянком за пень"

► Якщо ворони та галки в'ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру — чекай снігу, безвітря обіцяє похолодання

Народилися сьогодні:

1960 — Жан-Клод Ван Дамм (наст. ім'я Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Варенберг), американський актор бельгійського походження, майстер бойових мистецтв, сценарист, кінорежисер

День ангела святкують:

Олексій, Гавриїл, Григорій, Денис, Євдоким, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихін, Філіп

А також у цей день:

1009 — руйнування Храму Гробу Господнього "шаленим халіфом" Хакімом

1667 — голландцями в Америці заснований Брюкелен (нині — Бруклін)

1896 — у "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси

1922 — заснована британська радіомовна корпорація BBC