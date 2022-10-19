19 октября 2022 года: апостола Фомы - что сегодня нельзя делать
Раньше считалось, что Фома очень не любит ленивых и неряшливых, а вот поощряет запасливых и продуманных.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостола Фомы. В народе его называли Фома неверующий — из-за вечных сомнений, ведь он усомнился даже в воскресении Христовом. Раньше в этот день кормили хлебом тяжело больных — считалось, что так они скорее поправятся.
В Украине 19 октября — День фармацевта.
Что нельзя делать 19 октября?
► лениться
► отказывать в помощи
Народные поверья и приметы:
► на Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб
► Фома ломит закрома, все бери задарма
► безветренная погода — к похолоданию
► последние кучевые облака на небе
► большие стаи ворон – к ненастью
► дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь
► бледное солнце на западе – скоро будет холодно
► вечерняя звезда ярко-красного цвета – к дождю
► утреннее небо желтого цвета – к туманам
День ангела празднуют:
Лаура, Макар и Фома
А также в этот день:
1901 — бразилец Альберто Сантос-Дюмон облетел на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 тысяч франков
1917 — в Чигирине съезд украинского Вольного казачества провозгласил генерала Павла Скоропадского своим гетманом
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