19 октября 2022 года: апостола Фомы - что сегодня нельзя делать

Раньше считалось, что Фома очень не любит ленивых и неряшливых, а вот поощряет запасливых и продуманных.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола Фомы. В народе его называли Фома неверующий — из-за вечных сомнений, ведь он усомнился даже в воскресении Христовом. Раньше в этот день кормили хлебом тяжело больных — считалось, что так они скорее поправятся.

В Украине 19 октября — День фармацевта.

Что нельзя делать 19 октября?

► лениться

► отказывать в помощи

Народные поверья и приметы:

► на Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб

► Фома ломит закрома, все бери задарма

► безветренная погода — к похолоданию

► последние кучевые облака на небе

► большие стаи ворон – к ненастью

► дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь

► бледное солнце на западе – скоро будет холодно

► вечерняя звезда ярко-красного цвета – к дождю

► утреннее небо желтого цвета – к туманам

День ангела празднуют:

Лаура, Макар и Фома

А также в этот день:

1901 — бразилец Альберто Сантос-Дюмон облетел на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 тысяч франков

1917 — в Чигирине съезд украинского Вольного казачества провозгласил генерала Павла Скоропадского своим гетманом

1943 — американский студент-микробиолог Альберт Шац (англ. Albert Schatz (scientist)), работавший под началом Зельмана Ваксмана, выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза

2000 — Неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века

2000 — В Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур

2011 — Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 трлн цифр после запятой