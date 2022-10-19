19 жовтня 2022 року: апостола Хоми — що сьогодні не можна робити

Раніше вважалося, що Хома дуже не любить лінивих і неохайних, а ось заохочує запасливих та продуманих.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Хоми. У народі його називали Хома невіруючий — через вічні сумніви, адже він засумнівався навіть у Христовому воскресінні. Раніше в цей день годували хлібом тяжко хворих — вважалося, що так вони швидше одужають.

В Україні 19 жовтня – День фармацевта.

Що не можна робити 19 жовтня?

► лінуватися

► відмовляти у допомозі

Народні повір'я та прикмети:

► на Хому окраєць хлібний тому, хто здоров'ям слабкий

► Хома ломить засіки, всі бери даремно

► безвітряна погода — до похолодання

► останні купчасті хмари на небі

► великі зграї ворон – до негоди

► дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться землею, то буде дощ

► бліде сонце на заході – скоро буде холодно

► вечірня зірка яскраво-червоного кольору – до дощу

► ранкове небо жовтого кольору – до туманів

День ангела святкують:

Лаура, Макар та Хома

А також у цей день:

1901 — бразилець Альберто Сантос-Дюмон облетів на 33-метровому дирижаблі Ейфелеву вежу, продемонструвавши керований політ на апараті легшому за повітря, і завоювавши перший приз у 100 тисяч франків

1917 — у Чигирині з'їзд українського Вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм гетьманом

1943 — американський студент-мікробіолог Альберт Шац (англ. Albert Schatz (scientist)), який працював під керівництвом Зельмана Ваксмана, виділив антибіотик стрептоміцин — перший препарат, що приніс позитивний ефект при лікуванні туберкульозу

2000 — невідомий меценат подарував Франції цінну колекцію зі 109 творів мистецтва, серед яких картини, малюнки, пастелі та скульптури XVIII, XIX та XX століть. Для Франції це одна з найбільших пожертв віку

2000 — У Нью-Йорку відкрилася філія знаменитого музею Мадам Тюссо. Оздоблення музею коштувало його творцям 50 мільйонів доларів. Нова експозиція складена з 200 воскових фігур

2011 — Олександр Ї та Сігеру Кондо розрахували значення числа "Пі" з точністю в 10 трлн цифр після коми