19 жовтня 2022 року: апостола Хоми — що сьогодні не можна робити
Раніше вважалося, що Хома дуже не любить лінивих і неохайних, а ось заохочує запасливих та продуманих.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Хоми. У народі його називали Хома невіруючий — через вічні сумніви, адже він засумнівався навіть у Христовому воскресінні. Раніше в цей день годували хлібом тяжко хворих — вважалося, що так вони швидше одужають.
В Україні 19 жовтня – День фармацевта.
Що не можна робити 19 жовтня?
► лінуватися
► відмовляти у допомозі
Народні повір'я та прикмети:
► на Хому окраєць хлібний тому, хто здоров'ям слабкий
► Хома ломить засіки, всі бери даремно
► безвітряна погода — до похолодання
► останні купчасті хмари на небі
► великі зграї ворон – до негоди
► дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться землею, то буде дощ
► бліде сонце на заході – скоро буде холодно
► вечірня зірка яскраво-червоного кольору – до дощу
► ранкове небо жовтого кольору – до туманів
День ангела святкують:
Лаура, Макар та Хома
А також у цей день:
1901 — бразилець Альберто Сантос-Дюмон облетів на 33-метровому дирижаблі Ейфелеву вежу, продемонструвавши керований політ на апараті легшому за повітря, і завоювавши перший приз у 100 тисяч франків
1917 — у Чигирині з'їзд українського Вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм гетьманом
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2000 — невідомий меценат подарував Франції цінну колекцію зі 109 творів мистецтва, серед яких картини, малюнки, пастелі та скульптури XVIII, XIX та XX століть. Для Франції це одна з найбільших пожертв віку
2000 — У Нью-Йорку відкрилася філія знаменитого музею Мадам Тюссо. Оздоблення музею коштувало його творцям 50 мільйонів доларів. Нова експозиція складена з 200 воскових фігур
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