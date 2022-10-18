Эмманюэль Макрон подхватил модный тренд в европейской политике. При чем тут водолазка

Макрон поддержал своего министра финансов Брюно Ле Мэра, который выступает за экономию газа и призывает утепляться.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сменил рубашку на водолазку. Аналогичный предмет одежды стал использовать и министр финансов Брюно Ле Мэр. Это началось две недели назад, когда Ле Мэр сказал France Inter Radio, что в знак признания правил, ограничивающих отопление офисов в соответствии с целью правительства сократить потребление энергии в стране на 10% к 2024 году, будет носить водолазку, поскольку в ней теплее, пишет The New York Post.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, Ле Мэр затем разместил в Twitter свою фотографию за столом в такой же темной водолазке, а позже – еще один снимок в Instagram в голубовато-серой. Он не предлагал всем последовать его примеру, но это было воспринято именно так.

Так, Макрон в видеообращении появился в черной водолазке, надев поверх нее тот же костюм, в котором он был на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позже политик опубликовал видео в Instagram, где позирует в серой водолазке под соответствующим серым костюмом.

Такой модный выбор вызвал не только восхищение, но и насмешки. В частности, одной из первых Макрона "уколола" опозиционная Марин Ле Пенн.

"Не хватает отопления? Пусть носят кашемир", – написала она в соцсети, назвав Ле Мэра "Марией-Антуанеттой Ле Мэр".

Эмманюэля Макрона в политике считают мастером символики и отмечали его умение использовать одежду в качестве дополнительного посыла. Например, во время первой президентской кампании Макрон сменил свой дорогой костюм на более доступный стиль от Jonas & Cie и позировал с закатанными рукавами рубашки. Когда пришло время для его первого официального портрета в Елисейском дворце, его заснял ассистент, тщательно раскладывавший предметы на столе – книги Шарля де Голля и Стендаля. Там же стояли латунные часы и бронзовый петух, символ Франции.

А совсем недавно он произвел фурор, когда его застали во время предвыборной кампании "вне службы", когда Макрон отдыхал, сидя на диване в частично расстегнутой рубашке, из-под которой виднелась волосатая грудь. По мнению обозревателей, этот шаг был рассчитан на то, чтобы изменить впечатление о том, что политик оторван от реалий повседневности.

Тем временем жена Макрона Брижит остается верной дорогому бренду Louis Vuitton, то и дело появляясь в роскошных нарядах на различных мероприятиях.