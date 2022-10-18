Емманюель Макрон підхопив модний тренд у європейській політиці. До чого тут водолазка

Макрон підтримав свого міністра фінансів Брюно ле Мера, який виступає за економію газу та закликає до утеплення.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон змінив сорочку на водолазку. Аналогічний предмет одягу використав і міністр фінансів Брюно ле Мер. Це почалося два тижні тому, коли ле Мер сказав France Inter Radio, що на знак визнання правил, що обмежують опалення офісів відповідно до мети уряду скоротити споживання енергії в країні на 10% до 2024 року, носитиме водолазку, оскільки в ній тепліше. The New York Post.

Щоб підкреслити серйозність своїх намірів, ле Мер потім розмістив у Twitter свою фотографію за столом у тій же темній водолазці, а пізніше – ще один знімок у Instagram у блакитно-сірій. Він не пропонував усім дотримуватися його прикладу, але це сприйняли саме так.

Так, Макрон у відеозверненні з'явився у чорній водолазці, одягнувши поверх неї той самий костюм, у якому він був на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Пізніше політик опублікував відео в Instagram, де позує у сірій водолазці під відповідним сірим костюмом.

Такий модний вибір викликав не тільки захват, а й глузування. Зокрема, однією з перших Макрона "уколола" опозиційна Марін ле Пен.

"Не вистачає опалення? Нехай носять кашемір", — написала вона в соцмережі, назвавши ле Мера "Марією-Антуанеттою ле Мер".

Емманюеля Макрона в політиці вважають майстром символіки і відзначали його вміння використовувати одяг як додаткове посилання. Наприклад, під час першої президентської кампанії Макрон змінив свій дорогий костюм на доступніший стиль від Jonas & Cie і позував із закоченими рукавами сорочки. Коли настав час для першого офіційного портрета в Єлисейському палаці, його сфотографував асистент, який ретельно розкладав предмети на столі – книги Шарля де Голля і Стендаля. Також, там стояли латунний годинник та бронзовий півень, символ Франції.

А зовсім недавно він справив фурор, коли його застали під час передвиборчої кампанії "поза службою", коли Макрон відпочивав, сидячи на дивані в частково розстебнутій сорочці, з-під якої виднілося волосся на грудях. На думку глядачів, цей крок був розрахований на те, щоби змінити враження про те, що політик відірваний від реалій повсякденності.

Тим часом дружина Макрона Бріжіт залишається вірною дорогому бренду Louis Vuitton, раз у раз з'являючись у розкішних вбраннях на різних заходах.