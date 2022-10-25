Выбираем модный и теплый свитер: материал, состав и фасон

Свитер в зимнее время – самый популярный предмет гардероба, поэтому самое время пересмотреть свои полки и прикупить пару-тройку модных и актуальных вещей для зимы 2023.

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Свитер – один из самых универсальных предметов одежды на любое время года. Главное – правильно подобрать материал, фасон и состав, чтобы вещь гармонично смотрелась в ансамбле и была комфортной. Выбрать хороший свитер – задача не из легких, поэтому Фокус собрал советы, которые помогут определиться с покупкой в преддверии зимы 2023.

Какой состав должен быть у хорошего свитера

Самые используемые материалы для свитера – шерсть, кашемир, мохер, хлопок, акрил и другие синтетические волокна. Качество материала влияет на стоимость изделия: как правило, вещи из шерсти и кашемира стоят значительно дороже, чем из синтетики. В чем же приемущество каждого из перечисленных материалов?

Кашемировый свитер

Свитера из кашемира считаются самым лучшим выбором. Их главные преимущества состоят в тем, что они очень мягкие, легкие, теплые и приятные к телу. Кашемир получают из густого подшерстка горных коз, вычесываемых вручную. Одна коза ежегодно дает 150-200 граммов сырья. Однако, покупая такой свитер, который не отличается бюджетной ценой, стоит помнить, что он очень капризен в уходе, требует бережной носки и не менее бережной стирки.

Кашемировые свитера часто покрываются катышками, поэтому нужно быть готовыми к тому, что его придется периодически относить в химчистку. Как вариант, можно приобрести свитер, в составе которого есть небольшой процент кашемира, но стоит учесть тот момент, что бренды категории масс-маркет могут использовать пух более низкого качества с толстыми и короткими ворсинками. Они быстрее скатываются.

[ + – ] Кашемировый свитер – это тепло, мягко и уютно

Шерстяный свитер

Свитер из шерстяной пряжи менее капризен в уходе, чем из кашемира, однако стоит помнить, что шерстяные нити, которые используются для вязки такой вещи, могут колоться, и человек с чувствительной кожей испытывает определенный дискомфорт. Главный же плюс такого свитера – он очень теплый.

Идеальный вариант — шерсть и кашемир, но и здесь есть свои нюансы. Стопроцентная шерсть может быть неприятной к телу и слишком жаркой, чтобы носить ее в помещении,– лучше всего выбирать мериносовую или альпаку. Иногда в шерсть добавляют другие волокна – искусственные или натуральные вроде шелка. Если их часть в составе не превышает 20-30%, свитер будет согревать как надо.

[ + – ] Свитер из шерсти согреет в холодную погоду Фото: atelier_izumrud/instagram

Мохеровый свитер

Свитера из мохера – теплые, мягкие, объемные и фактурные. Однако при большом количестве плюсов есть и некоторые особенности: на вещах из этого материала образуются катышки, а волокна прилипают к другой одежде. Поэтому не лишним будет вместе с таким свитером носить в сумке и липкий валик для чистки.

[ + – ] Свитер из мохера – тонкий, но теплый Фото: lila_light_knit/instagram

Свитер из ангоры

Ангорская шерсть как материал для свитеров в зимние крепкие морозы просто незаменима, поскольку ангора является очень мягкой и теплой. Такое изделие не выглядит объемно и имеет свойство отлично прилегать к телу. Однако стоит отметить, что шерсть на таких свитерах очень быстро скатывается в комочки, особенно это заметно в местах непосредственного трения. Такие свитера не рекомендуется надевать под верхнюю одежду, поскольку они быстро потеряют свой презентабельный вид.

[ + – ] Свитер из ангоры очень капризен в носке, хотя очень хорошо хранит тепло Фото: sweater_forme/instagram

Свитера из шерсти, мохера и кашемира идеально подходят для работы в офисе в холодное время года, поскольку они согревают и хранят тепло.

Свитер из хлопка

Для тех же, кто любит носить свитера в относительно теплую погоду, стоит присмотреться к изделиям из хлопка. Хлопковые свитера идеально подходят для носки в любой сезон. Они просты в уходе, имеют массу расцветок и фактур, благодаря чему пользуются заслуженной популярностью. Однако стоит помнить о том, что в холодное время года такой свитер не согреет.

[ + – ] Свитер из хлопка – красиво, но не особо тепло Фото: store_by_nikol/instagram

Свитер из акрила

Свитера из 100%-го акрила или других синтетических волокон – наиболее популярные позиции в масс-маркетах. Они яркие, красивые, объемные, имеют интересную вязку и отвечают всем модным тенденциям. Вместе с тем такие свитера, несмотря на непритязательность и простоту в уходе, не обладают тепловыми свойствами и в холодное время года подходят только для ношения в помещении, и то в комплекте с рубашкой, футболкой или водолазкой для дополнительного согрева. Также синтетика способствует усиленному потоотделению, поэтому стоит задуматься о перспективе потеть и мерзнуть одновременно.

Единственным преимуществом синтетических свитеров является их высокая прочность и носкость. Этим зачастую объясняется их более низкая стоимость, чем изделий из натуральных волокон: шерсти, кашемира.

[ + – ] Свитера, изготовленные из акрила, практичны в носке, но, как и хлопковые, не сильно согреют в холодную пору Фото: dq_mix/instagram

Как выбрать модный и практичный свитер

Выбирая свитер, нужно учитывать некоторые моменты. Так, свитер, имеющий крупную вязку, как правило выглядит достаточно объемно, поэтому под него не следует надевать рубашки, платья или футболки, особенно, если планируется еще пальто или куртка сверху. Однако такие свитера очень стильно смотрятся, особенно, если вязка выполнена с каким-то незамысловатым рисунком, например, под тематику новогодних праздников. Для работы в офисе прекрасно подойдет свитер с V – образным вырезом. Причем такие свитера подходят как женщинам, так и мужчинам. Свитера такого типа обычно изготовлены из кашемира или шерсти.

Не менее иннтересны неяркие свитера типа "водолазка", но для этой модели желательно выбирать шерстяные или кашемировые варианты. При достаточно мелкой вязке, если свитер из натуральных нитей, он будет достаточно хорошо согревать ваше тело. Также очень популярны в современном обществе свитера кардиганы, или так называемые трансформеры. Они представляют собой достаточно длинный свитер с наличием пуговиц и в некоторых случаях с капюшоном.

Девушкам невысокого роста стилисты не советуют выбирать длинные свитера, которые визуально воруют сантиметры. Лучше остановить выбор на свитерах до пояса, чтобы акцентировать внимание на линии талии. Обладательницам широких бедер, наоборот, отлично подходит удлиненный свитер, который прикроет самую широкую часть бедра.

Свитера оверсайз довольно универсальны для всех типов фигур, кроме девушек с широкими плечами, так как эта модель добавит лишний объем и может сделать пропорции фигуры дисгармоничными. Зато для модниц, у которых плечи уже бедер, – это идеальный вариант.

Чтобы свитер был базовым, лучше выбирать однотонные модели нейтральных цветов (оттенки серого, бежевого, коричневого, винного, зеленого, синего). Если ще планируется, что свитер станет акцентом ансамбля, лучше присмотреться к ярким расцветкам и принтам.

Актуальные модели свитеров на зиму 2023

Разобравшись с составом свитеров и проблемами, которые могут сопровождать тот или иной материал, пришло время посмотреть, какие же тренды в зимней одежде 2023 и на какие модные свитера на зиму 2023 стоит обратить внимание, отправляясь в магазин.

Свитер оверсайз

Несмотря на то, что свитерам оверсайз уже не один сезон обещают отставку, они продолжают оставаться одной из самых востребованных моделей этого предмета гардероба. Такой свитер представлен множеством моделей: с широкими рукавами, завязками на рукавах, с асимметрией, крупной вязкой и узорами, укороченные и длинные. Они прекрасно сочетаются с брюками, джинсами и юбками.

[ + – ] Свитера оверсайз не выходят из моды уже много сезонов подряд Фото: atelier_izumrud/instagram

Свитер с высокой горловиной

Свитер с горловиной – это не только стильно, но и дополнительное тепло. В трендах зимы 2023 как объемные свитера с горловиной, так и тонкие свитера из кашемира с этим элементом. Они позволяют обойтись без шарфа, чтобы не перегружать и без того громоздкий зимний ансамбль.

[ + – ] Свитер с высокой горловиной – не только модно, но и тепло Фото: jacquelineyschiu/instagram

Как альтернативу такому воротнику можно приобрести свитер на молнии с высоким воротником, который тоже хорошо согревает горло и отвечает последним модным тенденциям зимы 2023.

[ + – ] Молния станет дополнительным акцентом на свитере с высокой горловиной Фото: lissyroddyy/instagram

Потрепанные и состаренные свитера

Модель потрепанного и состаренного как будто от времени свитера вполне может пополнить коллекцию модных свитеров этого сезона. Оригинальный и незаурядный фасон потрепанного свитера с откровенно рваными участками будет смотреться смело в модных луках с джинсами и юбками, придавая новизну в осенне-зимние аутфиты. Такая модель, представленная модным домоv Balenciaga еще летом прошлого года, неожиданно обрела популярность в образах на зиму 2023.

[ + – ] Свитер с рваными краями и вылезшими нитками – один из трендов зимы 2023 Фото: alibaba.com

Свитер с открытыми плечами

Приспущенный на одно плечо свитер или же с вырезами на плечах смотрится очень женственно. Объемные и тонкие они весьма популярны в этом сезоне. Лучше всего смотрятся модели оверсайз с крупной вязкой, а также из тонкой, но теплой шерсти.

[ + – ] Модель с открытыми плечами выглядит женственно Фото: shyk.ua

Свитер в полоску

Полоска продолжает оставаться в трендах, и зима 2023 не стала исключением. Черно-белая полоска отлично уживается с моделями в разноцветные линии. ЧТо касается фасона, то это могут быть варианты с резинкой снизу, прямого кроя либо же с удлиненной спинкой.

[ + – ] Полоска не выйдет из моды и зимой 2023 Фото: marinamtaa/instagram

Катышки на свитере: почему они появляются и как с ними бороться

Несмотря на всю практичность и универсальность свитеров, большинство из них уже после пары надеваний или стирок могут потерять презентабельный вид из-за сбившейся в мягкие комочки ткани. Катышки являются проблемой, которая набила оскомину не одном поколению модниц. Они портят внешний вид вещи, делая ее менее пкрасивой, и способны зсущественно подпортить настроение. Вне зависимости от того, насколько тщательно подбирается модель свитера и ткань, из которой он изготовлен, от появления катышков не застрахована ни одна подобная вещь, даже самая дорогая. Больше склонны к появлению катышков синтетика (полистер, акрил и нейлон), смесовые ткани, состоящие из натуральных и синтетических волокон, шерсть.

Почему появляются катышки на свитере

Регулярное ношение свитера непосредственно под верхней одеждой. В итоге постоянного трения возникает большая вероятность появления катышков.

Несоблюдение правил ухода за вязаными и трикотажными вещами. Сюда относится использование неправильных средств для стирки и пренебрежение температурными рекомендациями при стирке.

Чем больше шерстяных и синтетических тканей входит в состав свитера или кофты, тем быстрее вещь будет скатываться.

Рыхлая ткань или наличие большого количества декоративных элементов.

Как избежать появления катышков

Главным условием является правильный выбор материалов. Самыми устойчивыми к катышкам являются овчина, способная хорошо держать форму, мериносовая шерсть, отличающаяся своей мягкостью и длительными сроками эксплуатации, альпака, которая хорошо переносит стирку, не деформируясь при этом.

Что делать чтобы свитер не скатывался

Перед стиркой такие вещи необходимо обязательно выворачивать наизнанку, причем лучше всего выворачивать их на левую сторону, чтобы они не касались других вещей своей лицевой стороной в процессе стирки;

Лучше всего заменить стиральный порошок, на специальный гель для стирки и использовать исключительно деликатный режим;

Самым оптимальным циклом стирки для всех вещей из натуральных тканей является деликатный режим, так как он минимально раструшивает и выворачивает их по барабану, а значит, вероятность появления катышков сводится к минимуму;

Главной причиной возникновения катышек является трение поверхности одежды с другими, более жесткими материалами, следовательно, его необходимо максимально ограничить;

Сушить выстиранные вещи необходимо исключительно на свежем воздухе;

Самым безопасным способом стирки деликатных вещей, является классическая ручная стирка;

Лучше всего выбирать модель свитера с минимальным содержанием полиэстера в чистом виде, либо каких-нибудь его примесей;

Нельзя длительное время пересушивать деликатные вещи, так как излишнее тепло увеличивает риск появления катышков.

[ + – ] Пять способов избавиться от каттышков на свитере

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