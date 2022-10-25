Обираємо модний і теплий светр: матеріал, склад і фасон

Светр у зимовий час — найпопулярніший предмет гардеробу, тому саме час переглянути свої полиці та прикупити пару-трійку модних та актуальних речей для зими 2023.

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Светр — один із найуніверсальніших предметів одягу на будь-яку пору року. Головне — правильно підібрати матеріал, фасон і склад, щоб річ гармонійно виглядала в ансамблі та була комфортною. Обрати хороший светр — завдання не з легких, тому Фокус зібрав поради, які допоможуть визначитися з покупкою напередодні зими 2023

Який склад має бути у хорошого светра

Найпопулярніші матеріали для светра — вовна, кашемір, мохер, бавовна, акрил та інші синтетичні волокна. Якість матеріалу впливає на вартість виробу: як правило, речі з вовни та кашеміру коштують значно дорожче, ніж із синтетики. У чому перевага кожного з перерахованих матеріалів?

Кашеміровий светр

Светри з кашеміру вважаються найкращим вибором. Їхні головні переваги полягають у тому, що вони дуже м'які, легкі, теплі та приємні до тіла. Кашемір отримують з густого підшерстя гірських кіз, що вичісуються вручну. Одна коза щорічно дає 150-200 г сировини. Однак, купуючи такий светр, який не відрізняється бюджетною ціною, варто пам'ятати, що він дуже примхливий у догляді, вимагає дбайливого носіння і не менш дбайливого прання.

Кашемірові светри часто покриваються катишками, тому потрібно бути готовими до того, що його доведеться періодично відносити до хімчистки. Як варіант, можна придбати светр, у складі якого є невеликий відсоток кашеміру, але варто врахувати той момент, що бренди категорії мас-маркет можуть використовувати пух нижчої якості з товстими та короткими ворсинками. Вони швидше скочуються.

[ + – ] Кашеміровий светр – це тепло, м'яко та затишно

Вовняний светр

Светр із вовняної пряжі менш примхливий у догляді, ніж із кашеміру, проте варто пам'ятати, що вовняні нитки, які використовуються для в'язання такої речі, можуть колотися, і людина з чутливою шкірою відчуває певний дискомфорт. Головний плюс такого светра — він дуже теплий.

Ідеальний варіант — вовна та кашемір, але й тут є свої нюанси. Стовідсоткова вовна може бути неприємною до тіла і занадто жаркою, щоб носити її в приміщенні, — краще вибирати мериносову або альпаку. Іноді до вовни додають інші волокна — штучні або натуральні на зразок шовку. Якщо їх частка у складі не перевищує 20-30%, светр зігріватиме як треба.

[ + – ] Светр із вовни зігріє у холодну погоду Фото: atelier_izumrud/instagram

Мохеровий светр

Светри з мохера — теплі, м'які, об'ємні та фактурні. Однак за великої кількості плюсів є і деякі особливості: на речах цього матеріалу утворюються катишки, а волокна прилипають до іншого одягу. Тому не зайвим буде разом із таким светром носити в сумці й липкий валик для чищення.

[ + – ] Светр із мохера – тонкий, але теплий Фото: lila_light_knit/instagram

Светр з ангори

Ангорська вовна як матеріал для светрів у зимові міцні морози просто незамінна, оскільки ангора є дуже м'якою та теплою. Такий виріб не виглядає об'ємно та має властивість добре прилягати до тіла. Однак варто зазначити, що шерсть на таких светрах дуже швидко скочується в грудочки, особливо це помітно в місцях безпосереднього тертя. Такі светри не рекомендується одягати під верхній одяг, оскільки вони швидко втратять свій презентабельний вигляд.

[ + – ] Светр з ангори дуже примхливий у носінні, хоча дуже добре зберігає тепло Фото: sweater_forme/instagram

Светри з вовни, мохера та кашеміру ідеально підходять для роботи в офісі в холодну пору року, оскільки вони зігрівають і зберігають тепло.

Светр із бавовни

Для тих, хто любить носити светри у відносно теплу погоду, варто придивитися до виробів із бавовни. Бавовняні светри ідеально підходять для носіння в будь-який сезон. Вони прості у догляді, мають масу кольорів і фактур, завдяки чому користуються заслуженою популярністю. Однак варто пам'ятати про те, що в холодну пору року такий светр не зігріє.

[ + – ] Светр із бавовни – красиво, але не особливо тепло Фото: store_by_nikol/instagram

Светр з акрилу

Светри зі 100% акрилу або інших синтетичних волокон — найбільш популярні позиції в мас-маркетах. Вони яскраві, красиві, об'ємні, мають цікаву в'язку та відповідають усім модним тенденціям. Разом із тим такі светри, незважаючи на невибагливість і простоту у догляді, не мають теплових властивостей і в холодну пору року підходять тільки для носіння в приміщенні, і то в комплекті із сорочкою, футболкою або водолазкою для додаткового зігрівання. Також синтетика сприяє посиленому потовиділенню, тому варто задуматися про перспективу потіти і мерзнути одночасно.

Єдиною перевагою синтетичних светрів є їхня висока міцність і носкість. Цим найчастіше пояснюється їх нижча вартість, ніж виробів із натуральних волокон: вовни, кашеміру.

[ + – ] Светри, виготовлені з акрилу, практичні в носінні, але, як і бавовняні, не сильно зігріють у холодну пору Фото: dq_mix/instagram

Як обрати модний і практичний светр

Обираючи светр, варто враховувати деякі моменти. Так, светр, що має велику в'язку, зазвичай виглядає досить об'ємно, тому під нього не варто одягати сорочки, сукні або футболки, особливо, якщо планується ще пальто або куртка зверху. Однак такі светри дуже стильно виглядають, особливо, якщо в'язання виконано з якимось нехитрим малюнком, наприклад, під тематику новорічних свят. Для роботи в офісі чудово підійде светр із V–подібним вирізом. Причому такі светри підходять як жінкам, так і чоловікам. Светри такого типу зазвичай виготовлені з кашеміру чи вовни.

Не менш цікаві неяскраві светри типу "водолазка", але для цієї моделі бажано вибирати вовняні або кашемірові варіанти. При досить дрібній в'язці, якщо светр із натуральних ниток, він досить добре зігріватиме ваше тіло. Також дуже популярні в сучасному суспільстві светри кардигани, або так звані трансформери. Вони є досить довгим светром із наявністю ґудзиків і в деяких випадках із капюшоном.

Дівчатам невисокого зросту стилісти не радять вибирати довгі светри, які візуально крадуть сантиметри. Краще зупинити вибір на светрах до пояса, щоб акцентувати увагу на лінії талії. Власницям широких стегон, навпаки, чудово підходить подовжений светр, який прикриє найширшу частину стегна.

Светри оверсайз досить універсальні для всіх типів фігур, окрім дівчат із широкими плечима, оскільки ця модель додасть зайвого об'єму та може зробити пропорції фігури дисгармонійними. Зате для модниць, які мають плечі, що вужчі за стегна, — це ідеальний варіант.

Щоб светр був базовим, краще вибирати однотонні моделі нейтральних кольорів (відтінки сірого, бежевого, коричневого, винного, зеленого, синього). Якщо ще планується, що светр стане акцентом ансамблю, краще придивитися до яскравих кольорів і принтів.

Актуальні моделі светрів на зиму 2023

Розібравшись зі складом светрів і проблемами, які можуть супроводжувати той чи інший матеріал, настав час подивитися, які ж тренди в зимовому одязі 2023 та на які модні светри на зиму 2023 варто звернути увагу, вирушаючи до магазину.

Светр оверсайз

Незважаючи на те, що светри оверсайз уже не один сезон обіцяють відставку, вони продовжують залишатися однією з найбільш затребуваних моделей цього предмету гардеробу. Такий светр представлений безліччю моделей: із широкими рукавами, зав'язками на рукавах, з асиметрією, великою в'язкою та візерунками, укорочені та довгі. Вони чудово поєднуються із брюками, джинсами та спідницями.

[ + – ] Светри оверсайз не виходять із моди вже багато сезонів поспіль Фото: atelier_izumrud/instagram

Светр із високою горловиною

Светр із горловиною — це не лише стильно, а й додаткове тепло. У трендах зими 2023 як об'ємні светри з горловиною, так і тонкі светри з кашеміру з цим елементом. Вони дозволяють обійтися без шарфа, щоб не перевантажувати і так громіздкий зимовий ансамбль.

[ + – ] Светр із високою горловиною – не лише модно, а й тепло Фото: jacquelineyschiu/instagram

Як альтернативу такому коміру можна придбати светр на блискавці з високим коміром, який теж добре зігріває горло та відповідає останнім модним тенденціям зими 2023.

[ + – ] Блискавка стане додатковим акцентом на светрі з високою горловиною Фото: lissyroddyy/instagram

Пошарпані та зістарені светри

Модель пошарпаного та зістареного начебто від часу светра цілком може поповнити колекцію модних светрів цього сезону. Оригінальний і неабиякий фасон пошарпаного светра з відверто рваними ділянками виглядатиме сміливо в модних луках із джинсами та спідницями, надаючи новизну в осінньо-зимові аутфіти. Така модель, представлена модним будинком Balenciaga ще влітку минулого року, несподівано набула популярності в образах на зиму 2023.

[ + – ] Светр із рваними краями та нитками, що вилізли, – один із трендів зими 2023 Фото: alibaba.com

Светр із відкритими плечима

Приспущений на одне плече светр або з вирізами на плечах виглядає дуже жіночно. Об'ємні та тонкі вони дуже популярні цього сезону. Найкраще виглядають моделі оверсайз із великою в'язкою, а також тонкою, але теплою вовною.

[ + – ] Модель з відкритими плечима виглядає жіночно Фото: shyk.ua

Светр у смужку

Смужка продовжує залишатися в трендах, і зима 2023 не стала винятком. Чорно-біла смужка відмінно уживається з моделями у різнокольорові лінії. Що стосується фасону, то це можуть бути варіанти з резинкою знизу, прямого крою або з подовженою спинкою.

[ + – ] Смужка не вийде з моди й узимку 2023 Фото: marinamtaa/instagram

Катишки на светрі: чому вони з'являються і як із ними боротися

Незважаючи на всю практичність та універсальність светрів, більшість з них уже після кількох надягань або прань можуть втратити презентабельний вигляд через тканину, що збилася в м'які грудочки. Катишки є проблемою, яка набила оскому не одному поколінню модниць. Вони псують зовнішній вигляд речі, роблячи її менш красивою, і здатні суттєво зіпсувати настрій. Незалежно від того, наскільки ретельно підбирається модель светра та тканина, з якої він виготовлений, від появи катишків не застрахована жодна подібна річ, навіть найдорожча. Більше схильні до появи катишків синтетика (полістер, акрил і нейлон), суміші, що складаються з натуральних і синтетичних волокон, вовна.

Чому з'являються катишки на светрі

Регулярне носіння светра безпосередньо під верхнім одягом. Через постійне тертя з'являється велика можливість появи катишок.

Недотримання правил догляду за в'язаними та трикотажними речами. Сюди належить використання неправильних засобів для прання і нехтування температурними рекомендаціями під час прання.

Чим більше вовняних і синтетичних тканин входить до складу светра чи кофти, тим швидше річ скочуватиметься.

Сипуча тканина чи наявність великої кількості декоративних елементів.

Як уникнути появи катишок

Головною умовою є правильний вибір матеріалів. Найстійкішими до катишок є овчина, здатна добре тримати форму, мериносова шерсть, що відрізняється своєю м'якістю і тривалими термінами експлуатації, альпака, яка добре переносить прання, не деформуючись при цьому.

Що робити, щоб светр не скочувався

Перед пранням такі речі необхідно обов'язково вивертати навиворіт, причому найкраще вивертати їх на лівий бік, щоб вони не торкалися інших речей своєю лицьовою стороною в процесі прання;

Найкраще замінити пральний порошок на спеціальний гель для прання та використовувати виключно делікатний режим;

Найоптимальнішим циклом прання для всіх речей з натуральних тканин є делікатний режим, тому що він мінімально розтрушує і вивертає їх по барабану, а значить, ймовірність появи катишок зводиться до мінімуму;

Головною причиною виникнення катишок є тертя поверхні одягу з іншими жорсткішими матеріалами, отже, його необхідно максимально обмежити;

Сушити випрані речі потрібно тільки на свіжому повітрі;

Найбезпечнішим способом прання делікатних речей, є класичне ручне прання;

Найкраще вибирати модель светра з мінімальним вмістом поліестеру в чистому вигляді, або якихось його домішок;

Не можна тривалий час пересушувати делікатні речі, оскільки зайве тепло підвищує ризик появи катишок.

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