Джозеф Баэна расплакался перед матерью, когда его исключили из "Танцев со звездами"

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Внебрачный сын Шварценеггера продержался на танцевальном шоу пять недель

Джозеф Баэна не смог сдержать слез, когда его и его партнершу Даниэллу Карагач исключили из соревнования на шоу "Танцы со звездами". Начинающий актер, модель и внебрачный сын "Железного Арни" признался, что расплакался, когда его мать, Милдред Баэна была в зале. Об этом пишет Page Six.

25-летний Джозеф сказал, что его мама посещала всего выступления и он очень рад, что она увидела его последний танец на шоу.

"Она была очень расстроена тем, что я еду домой, и, конечно же, она будет расстроена, потому что она моя мать и не хочет, чтобы с ее сыном случилось что-то плохое. Но она довольна тем, что я так далеко зашел", — признался Джозеф.

Фитнес-модель, сын Арнольда Шварценеггера и Милдред Патриции Баэна, была в восторге от того, что его мама была в зале. И именно поэтому он и не смог сдержать слез, когда ведущая Тайра Бэнкс объявила, что Джозеф и его профессиональная партнерша Даниэлла Карагач отправляются домой.

[ + – ] Джозеф Баэна и Даниэлла Карагач на "Танцах со звездами"

"Я просто эмоциональный парень! Да, мне очень нравилось быть на этом шоу и работать с такими замечательными людьми", — сказал Джозеф Баэна.

А его партнерша по танцам Даниэлла Карагач отметила, что очень гордится прогрессом Джозефа. "Я просто очень горжусь тем, чего мы достигли за такой короткий период времени. И я могу с гордостью сказать, что превратила Джозефа из бодибилдера в бального танцора", — сказала Даниэлла.

Напомним, ранее на шоу Джозеф Баэна появлялся в образе, который скопировал с наряда своего знаменитого отца в культовом фильме "Конан-варвар".

[ + – ] Джозеф Баэна и Даниэлла Карагач на "Танцах со звездами" Фото: Joseph Baena/Instagram

Его подписчики отметили поразительное сходство с Арнольдом Шварценеггером.