20 октября 2022 года: Сергей-зимний - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше отказаться от выпекания и приготовления блюд с теста, а также не принимать подарки от малознакомых людей.
Что случилось в этот день?
Сегодня, 20 октября, православная церковь чтит мучеников Сергея и Вакха, Сергея Нуромского и Сергея Послушного.
В мире 20 октября отмечают день статистики, Всемирный день авиадиспетчера и Международный день повара.
Что нельзя делать 20 октября?
► работать с тестом
► принимать подарки от посторонних людей
Народные поверья и приметы:
► если в этот день солнечная и славная погода, то тепло продержится еще три недели
► если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза
► если на Сергия октябрь снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима встанет на ноги
День ангела празднуют:
Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей и Юлиан
А также в этот день:
1671 — всем холостякам в Новой Франции (Северная Америка) велено жениться только на девушках из Франции
1865 — местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава
1868 — в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк
1953 — В Садбери (провинция Онтарио) открылась первая в Канаде частная телевизионная станция
1953 — В США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"