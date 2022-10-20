20 октября 2022 года: Сергей-зимний - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше отказаться от выпекания и приготовления блюд с теста, а также не принимать подарки от малознакомых людей.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня, 20 октября, православная церковь чтит мучеников Сергея и Вакха, Сергея Нуромского и Сергея Послушного.

В мире 20 октября отмечают день статистики, Всемирный день авиадиспетчера и Международный день повара.

Что нельзя делать 20 октября?

► работать с тестом

► принимать подарки от посторонних людей

Народные поверья и приметы:

► если в этот день солнечная и славная погода, то тепло продержится еще три недели

► если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза

► если на Сергия октябрь снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима встанет на ноги

День ангела празднуют:

Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей и Юлиан

А также в этот день:

1671 — всем холостякам в Новой Франции (Северная Америка) велено жениться только на девушках из Франции

1865 — местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава

1868 — в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк

1953 — В Садбери (провинция Онтарио) открылась первая в Канаде частная телевизионная станция

1953 — В США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"