20 жовтня 2022 року: Сергій-зимовий — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще відмовитися від випікання і приготування страв із тіста, а також не приймати подарунки від малознайомих людей.
Що сталося цього дня?
Сьогодні, 20 жовтня, православна церква вшановує мучеників Сергія та Вакха, Сергія Нуромського та Сергія Слухняного.
У світі 20 жовтня відзначають день статистики, Всесвітній день авіадиспетчера та Міжнародний день кухаря.
Що не можна робити 20 жовтня?
► працювати з тістом;
► приймати подарунки від сторонніх людей.
Народні повір'я та прикмети:
► якщо у цей день погода буде теплою, то тепло протримається ще три тижні.
► якщо місяць блідий і каламутний, то чекай снігу та морозу
► якщо на Сергія жовтень снігом покриється, то до Мотрони (22 листопада) зима стане на ноги.
День ангела святкують:
Аделіна, Аліна, Леонтій, Марк, Пелагея, Сергій і Юліан
А також у цей день:
1671 — всім холостякам у Новій Франції (Північна Америка) велено одружуватися тільки з дівчатами із Франції.
1865 — місцем знаходження уряду Канади затверджено Оттаву.
1868 — у Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.
1953 — у Садбері (провінція Онтаріо) відкрилася перша в Канаді приватна телевізійна станція.
1953 — у США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".