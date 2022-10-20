20 жовтня 2022 року: Сергій-зимовий — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще відмовитися від випікання і приготування страв із тіста, а також не приймати подарунки від малознайомих людей.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні, 20 жовтня, православна церква вшановує мучеників Сергія та Вакха, Сергія Нуромського та Сергія Слухняного.

У світі 20 жовтня відзначають день статистики, Всесвітній день авіадиспетчера та Міжнародний день кухаря.

Що не можна робити 20 жовтня?

► працювати з тістом;

► приймати подарунки від сторонніх людей.

Народні повір'я та прикмети:

► якщо у цей день погода буде теплою, то тепло протримається ще три тижні.

► якщо місяць блідий і каламутний, то чекай снігу та морозу

► якщо на Сергія жовтень снігом покриється, то до Мотрони (22 листопада) зима стане на ноги.

День ангела святкують:

Аделіна, Аліна, Леонтій, Марк, Пелагея, Сергій і Юліан

А також у цей день:

1671 — всім холостякам у Новій Франції (Північна Америка) велено одружуватися тільки з дівчатами із Франції.

1865 — місцем знаходження уряду Канади затверджено Оттаву.

1868 — у Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.

1953 — у Садбері (провінція Онтаріо) відкрилася перша в Канаді приватна телевізійна станція.

1953 — у США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".