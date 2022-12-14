Синтетика, или шерсть? Как выбрать идеальное термобелье для зимы

Термобелье – самый простой и очевидный способ утеплиться в холодную зиму. Но в этом тренде сезона стоит разобраться подробней.

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Как уже предупредили, Украину ждет самая сложная зима за всю историю независимости. И главным образом из-за холодов и постоянных обстрелов эенергетических объектов с российской стороны. Уверенности, что отопление будет бесперебойным – нет. А термобелье – самый простой способ утеплится. Однако выбрать правильное термобелье – нелегко, ведь то, что идеально подходит для занятий спортом, или разведки в заснеженных окопах – никак не пригодится тому, кто пытается согреться в собственной квартире.

Фокус постарался разобраться, какое термобелье выбрать для зимы, как выбрать термобелье для повседневной носки и как вообще разобраться в видах термобелья.

Когда появилось термобелье, и кто его изобрел доподлинно неизвестно. Вероятно это произошло в время Второй мировой войны, когда солдат надо было обеспечить комфортным и теплым бельем. Но термобелье в современном понимании этого слова возникло намного позже, вероятно, в 1976 году, когда в Японии изобрели материал микрофибру. В 1994 году на зимней Олимпиаде в Лилехаммере лыжники уже щеголяли в термобелье. И достоинства нового вида одежды быстро оценили любители активного способа жизни – альпинисты, туристы и спортсмены.

Теперь существует термобелье для спорта, для активного зимнего отдыха, для повседневной носки и для дома. Но зачастую используется оно неправильно и тогда создается впечатление, что термобелье "не работает".

Как работает термобелье

Для начала нужно понять, как работает термобелье. Это не грелка, а удобный способ отвести влагу от кожи и сохранить тепло тела. Без правильной верхней одежды термобелье эффективно работать не будет. Поэтому стоит уяснить несколько простых правил:

Термобелье нужно носить на голое тело, но с нижним бельем. Оно плотно прилегает, а значит между кожей и термобельем не может быть более ничего: никаких футболок;

[ + – ] Термобелье, предназанченное для занятий спортом Фото: Соцсети

Термобелье в одиночку не носят. Должно быть, как минимум три слоя одежды: базовый, который регулирует влажность, собственно – термобелье; утепляющий, чтобы согреться – например флисовый свитер; изолирующий, чтобы защититься от ветра и осадков – водонепроницаемая куртка;

Какой состав термобелья лучше всего

Это важный аспект, потому что нужно решить для чего вы будете использовать термобелье.

Синтетические материалы (полиэстер, полипропилен, микрофибра, лайкра, спандекс, флис) применяют в белье для спорта (бег, лыжи) и активного отдыха. Специальные легкие и тонкие волокна быстро сохнут. Используется оно зачастую при не слишком низких температурах;

[ + – ] Термобелье нужно носить правильно Фото: Соцсети

Из натуральных тканей (шерсть, бамбук, хлопок), особенно из шерсти овец мериносов делают более дорогое термобелье. Его плюс в том, что оно работает аналогично синтетическому, но не только отводит влагу, но и сохраняет тепло. Такое белье можно реже стирать, так как оно не накапливает неприятные запахи, благодаря специальным пропиткам. Можно использовать в более холодную погоду, вплоть до – 30 градусов;

Сугубо шерстяное белье подходит для повседневной носки, для умеренной спортивной активности, рыбалки, его чаще всего выбирают военные.

[ + – ] Сугубо шерстяное термобелье очень комфортно, но дорого стоит Фото: Соцсети

Комбинированное термобелье одновременно хорошо выводит влагу, и отличается высоким уровнем сохранения тепла. Чаще всего его выбирают для активного отдыха, для походов, туризма. Это хорошая комбинация для повседневной носки.

Как выбрать термобелье для повседневной носки

Выбрать термобелье можно и по весу, он всегда указывается в характеристиках модели.

Microweight. Подходит для носки в осенне-весенний период, проще говоря, для прохладной погоды. Его чаще всего выбирают бегуны и велосипедисты;

Lightweight. Идеальный выбор для ранней весны и поздней осени. Можно носить до первых морозов;

Midweight. Подходит для использования зимой для активного отдыха: катания на лыжах, на коньках, для долгих прогулок по морозу. Подходит для повседневной носки;

Heavyweight. Его выбираю те, кто работает и живет при экстремально низких температурах. Для повседневной носки подходит, но только если вы работаете на антарктической станции. Для украинских морозов не пригодится;

Словом, чем теплее на улице, и активнее физические нагрузки, тем более легким должно быть термобелье. Для холодов и повседневной носки в зимнее время следует выбирать модели потяжелее.

[ + – ] Спортивное термобелье не подойдет для повседневной носки Фото: Соцсети

Также стоит обратить внимание на такие обозначения:

Active comfort. Подходит для активного отдыха и для комфортной повседневной носки;

Active-extreme. Для занятий спортом, активно выводит влагу;

Warm. Белье для занятий зимними видами спорта;

X-warm, warm wool. Для низких и крайне низких температур. Так что если вас ждет долгая прогулка по сугробам – подойдет;

Как отличить хорошее термобелье от обычного?

Белье должно плотно прилегать к телу, не ограничивая движения. Кофта обязательно должна закрывать поясницу;

Мало швов, плоские швы, не натирающие кожу, обычно швы находятся только с внешней стороны, бирки тоже только на внешней стороне. Если хоть одна бирка находится внутри – изделие некачественное. Лучший вариант – бесшовное белье, когда отсутствуют боковые швы и швы на рукавах. В других местах они могут быть;

Дополнительные вставки. В наиболее потеющих зонах тела производители часто размещают специальные вставки, которые обеспечивают выведение влаги;

Если изделие растянуть – оно быстро примет первоначальную форму;

Качественное термобелье всегда плотно прилегает к телу во время примерки, нигде не давит и не создает ощущение дискомфорта. Фактически, оно должно ощущаться, как вторая кожа;

Важно: качественное термобелье при примерке не начинает сразу греть. Это характерно именно для подделок — они герметично удерживают тепло и влагу возле тела. Но только вы начнете двигаться – вам станет холодно.

Отличить качественное термобелье от подделки иногда сложно. Лучше покупать его в специализированных спортивных магазинах.

Дорогие марки – Х-Bionic (Швейцария), Odlo (Швейцария/ Норвегия), Marmot (США), Icebreaker (Новая Зеландия) – лидер по производству белья из мериносовой шерсти. Более дешевое, но не менее качественное: Craft (Швеция), Brubeck (Польша), Lasting (Чехия) Norfin (Латвия), Guahoo (Финляндия), Comazo (Германия). Украинские производители: Mira Termo, Kifa, НатаЛюкс.

Стоит помнить, что хорошее термобелье не может быть дешевым, так что цены стартуют от 1500 гривен за самый простой комплект. Носки, трусы и майки обойдутся, конечно, дешевле, но тоже дороже обычных, не термо моделей. Стоит отметить, что комплекты от топовых производителей стоят очень дорого: от 12 тысяч гривен.

Как выбрать женское термобелье

Тут работает то же правило, что и с мужским. Нужно мерить. Белье должно хорошо прилегать к телу, даже если вы покупаете его не для занятий спортом, оно не должно давить и натирать, должно хорошо тянуться.

Покупая термобелье онлайн – стоит тщательно изучать размерную сетку, она обычно довольно точна. Есть сугубо женское термобелье – вроде боди и трусиков-панталончиков, но есть и модели унисекс. Это тоже стоит учитывать.

Какое термобелье подойдет для дома

Стоит помнить, что основная функция термобелья – это выводить влагу, сохраняя тепло. А дома, чаще всего, мы двигаемся все-таки мало. Так что термобелье предназначенное для активных нагрузок, дома лучше все таки не носить, не стоит носить его и потому, что оно просто пересушит кожу, но не согреет.

[ + – ] Зачастую производители называют термобельем теплые домашние комплекты Фото: Соцсети

Впрочем, если выбрать белье только из мериносовой шерсти, то оно поможет согреться, но стоит помнить, что оно очень дорого стоит, и согреть в холодную зиму могут и более дешевые варианты, не имеющие характеристик именно термобелья. Впрочем, зачастую, "термо" обозначают и просто теплые комплекты для дома, которые никак не подходят под это определение, но греют даже когда вы просто лежите на диване, как это делает шерстяной плед.

Еще один популярный вопрос: можно ли спать в термобелье. В том, что предназначено для активных занятий спортом – точно нет. Во сне человек почти не двигается и не потеет, так что белью нечего будет выводить.

Термобелье из мериносовой шерсти согреет во сне, но многие критикуют его за то, что оно слишком облегает тело и это не слишком комфортно, так что для сна лучше выбрать все-таки теплую пижаму из натуральных тканей.

Как ухаживать за термобельем

Этот тот случай, когда нужно тщательно изучить инструкции. Ведь при неправильном уходе термобелье просто потеряет свои полезные свойства и станет непригодным для носки.

Уход за синтетическим термобельем – прост, нужно просто соблюдать правильный температурный режим стирки и использовать мягкие моющие средства. И не гладить.

Шерстяное термобелье нужно стирать в специальном режиме для шерсти, или в щадящем режиме с небольшим отжимом. Сушить стоит расположив на горизонтальной плоскости в расправленном виде.

Стоит помнить, что сугубо синтетическое термобелье стирают куда чаще, буквально после каждого использования. Комбинированное и шерстяное – когда потребуется. Можно выбрать специальные средства для термобелья.