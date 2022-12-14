Синтетика чи шерсть? Як вибрати ідеальну термобілизну для зими

Термобілизна — найпростіший і найочевидніший спосіб утеплитися в холодну зиму. Але у цьому тренді сезону варто розібратися детальніше.

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Як уже попередили, на Україну чекає найскладніша зима за всю історію незалежності. І здебільшого через холоди та постійні обстріли енергетичних об'єктів з російського боку. Впевненості, що опалення буде безперебійним — нема. А термобілизна — найпростіший спосіб утеплитися. Однак вибрати правильну термобілизну — нелегко, адже те, що ідеально підходить для занять спортом, або розвідки у засніжених окопах — ніяк не стане у пригоді тому, хто намагається зігрітися у власній квартирі.

Фокус постарався розібратися, яку термобілизну вибрати для зими, як вибрати термобілизну для повсякденного носіння і як взагалі розібратися у видах термобілизни.

Коли з'явилася термобілизна і хто її винайшов, достеменно невідомо. Ймовірно, це сталося під час Другої світової війни, коли солдатів треба було забезпечити комфортною та теплою білизною. Але термобілизна в сучасному розумінні цього слова виникла набагато пізніше, ймовірно, 1976 року, коли в Японії винайшли матеріал мікрофібру. 1994 року на зимовій Олімпіаді в Лілегаммері лижники вже хизувалися в термобілизні. І переваги нового виду одягу швидко оцінили любителі активного способу життя — альпіністи, туристи та спортсмени.

Тепер існує термобілизна для спорту, для активного зимового відпочинку, для повсякденного носіння та для дому. Але найчастіше використовується вона неправильно і тоді створюється враження, що термобілизна "не працює".

Як працює термобілизна

Для початку потрібно зрозуміти, як працює термобілизна. Це не грілка, а зручний спосіб відвести вологу від шкіри та зберегти тепло тіла. Без правильного верхнього одягу термобілизна ефективно не працюватиме. Тому варто усвідомити кілька простих правил:

Термобілизну потрібно носити на голе тіло, але зі спідньою білизною. Вона щільно прилягає, а значить між шкірою та термобілизною не може бути більше нічого: жодних футболок.

[ + – ] Термобілизна, призначена для занять спортом Фото: Соцсети

Термобілизну самостійно не носять. Має бути, як мінімум три шари одягу: базовий, який регулює вологість, власне — термобілизна; утеплення, щоб зігрітися — наприклад флісовий светр; ізолюючий, щоб захиститися від вітру та опадів — водонепроникна куртка.

Який склад термобілизни найкращий

Це важливий аспект, тому що потрібно вирішити, для чого ви використовуватимете термобілизну.

Синтетичні матеріали (поліестер, поліпропілен, мікрофібра, лайкра, спандекс, фліс) застосовують у білизні для спорту (біг, лижі) та активного відпочинку. Спеціальні легкі та тонкі волокна швидко сохнуть. Використовується вона часто при дуже низьких температурах.

[ + – ] Термобілизну потрібно носити правильно Фото: Соцсети

З натуральних тканин (вовна, бамбук, бавовна), особливо з вовни овець мериносів роблять дорожчу термобілизну. Її плюс у тому, що вона працює аналогічно синтетичній, але не лише відводить вологу, а й зберігає тепло. Таку білизну можна рідше прати, оскільки вона не накопичує неприємні запахи завдяки спеціальним просоченням. Можна використовувати у холоднішу погоду, аж до — 30 градусів.

Суто вовняна білизна підходить для повсякденного носіння, для помірної спортивної активності, риболовлі, її найчастіше вибирають військові.

[ + – ] Суто вовняна термобілизна дуже комфортна, але дорого коштує Фото: Соцсети

Комбінована термобілизна одночасно добре виводить вологу і відрізняється високим рівнем збереження тепла. Найчастіше її обирають для активного відпочинку, походів, туризму. Це гарна комбінація для повсякденного носіння.

Як вибрати термобілизну для повсякденного носіння

Вибрати термобілизну можна і за вагою, вона завжди вказується в характеристиках моделі.

Microweight. Підходить для носіння в осінньо-весняний період, простіше кажучи, для холодної погоди. Її найчастіше обирають бігуни та велосипедисти;

Lightweight. Ідеальний вибір для ранньої весни та пізньої осені. Можна носити до перших морозів;

Midweight. Підходить для використання взимку для активного відпочинку: катання на лижах, ковзанах, для довгих прогулянок по морозу. Підходить для повсякденного носіння;

Heavyweight. Її вибираю ті, хто працює та живе за екстремально низьких температур. Для повсякденного носіння підходить, але тільки якщо ви працюєте на антарктичній станції. Для українських морозів не знадобиться.

Словом, чим тепліше на вулиці та активніші фізичні навантаження, тим легшою має бути термобілизна. Для холодів і повсякденного носіння в зимовий час слід вибирати важчі моделі.

[ + – ] Спортивна термобілизна не підійде для повсякденного носіння Фото: Соцсети

Також варто звернути увагу на такі позначення:

Active comfort. Підходить для активного відпочинку та для комфортного повсякденного носіння;

Active-extreme. Для занять спортом, активно виводить вологу;

Warm. Білизна для занять зимовими видами спорту;

X-warm, warm wool. Для низьких та вкрай низьких температур. Так що якщо на вас чекає довга прогулянка кучугурами, — підійде.

Як відрізнити хорошу термобілизну від звичайної?

Білизна повинна щільно прилягати до тіла, не обмежуючи рухів. Кофта обов'язково має закривати поперек;

Мало швів, плоскі шви, що не натирають шкіру, зазвичай шви знаходяться тільки із зовнішнього боку, бирки теж тільки на зовнішній стороні. Якщо хоч одна бирка знаходиться усередині — виріб неякісний. Найкращий варіант — безшовна білизна, коли відсутні бічні шви та шви на рукавах. В інших місцях вони можуть бути;

Додаткові вставки. У зонах тіла, що найбільше потіють, виробники часто розміщують спеціальні вставки, які забезпечують виведення вологи;

Якщо виріб розтягнути — він швидко набуде початкової форми;

Якісна термобілизна завжди щільно прилягає до тіла під час приміряння, ніде не тисне і не створює відчуття дискомфорту. Фактично вона має відчуватися, як друга шкіра;

Важливо: якісна термобілизна під час примірки не починає відразу гріти. Це характерно саме для підробок — вони герметично утримують тепло та вологу біля тіла. Але як тільки ви почнете рухатись — вам стане холодно.

Відрізнити якісну термобілизну від підробки іноді складно. Краще купувати її у спеціалізованих спортивних магазинах.

Дорогі марки — Х-Bionic (Швейцарія), Odlo (Швейцарія/Норвегія), Marmot (США), Icebreaker (Нова Зеландія) — лідери із виробництва білизни з мериносової вовни. Дешевші, але не менш якісні: Craft (Швеція), Brubeck (Польща), Lasting (Чехія) Norfin (Латвія), Guahoo (Фінляндія), Comazo (Німеччина). Українські виробники: Mira Termo, Kifa, НатаЛюкс.

Варто пам'ятати, що хороша термобілизна не може бути дешевою, тож ціни стартують від 1500 гривень за найпростіший комплект. Шкарпетки, труси і майки обійдуться, звичайно, дешевше, але теж дорожче за звичайні, не термо моделі. Варто зазначити, що комплекти від топових виробників коштують дуже дорого: від 12 тисяч гривень.

Як вибрати жіночу термобілизну

Тут працює те саме правило, що і з чоловічим. Потрібно міряти. Білизна повинна добре прилягати до тіла, навіть якщо ви купуєте її не для занять спортом, вона не повинна тиснути і натирати, має добре тягнутися.

Купуючи термобілизну онлайн — варто ретельно вивчати розмірну сітку, вона зазвичай досить точна. Є суто жіноча термобілизна — на зразок боді та трусиків-панталончиків, але є й моделі унісекс. Це також варто враховувати.

Яка термобілизна підійде для дому

Варто пам'ятати, що основна функція термобілизни — виводити вологу, зберігаючи тепло. А вдома, найчастіше, ми рухаємось таки мало. Так що термобілизну, призначену для активних навантажень, вдома краще все ж таки не носити, не варто носити її і тому, що вона просто пересушить шкіру, але не зігріє.

[ + – ] Найчастіше виробники називають термобілизною теплі домашні комплекти Фото: Соцсети

Втім, якщо вибрати білизну тільки з мериносової вовни, то вона допоможе зігрітися, але варто пам'ятати, що вона дуже дорого коштує, і зігріти в холодну зиму можуть і дешевші варіанти, які не мають характеристик саме термобілизни. Втім, часто "термо" позначають і просто теплі комплекти для будинку, які ніяк не підходять під це визначення, але гріють навіть коли ви просто лежите на дивані, як це робить вовняний плед.

Ще одне популярне питання: чи можна спати у термобілизні. У тому, що призначено для активних занять спортом, — точно ні. Уві сні людина майже не рухається і не потіє, тож білизна нічого не виводитиме.

Термобілизна з мериносової вовни зігріє уві сні, але багато хто критикує її за те, що вона занадто облягає тіло і це не надто комфортно, так що для сну краще вибрати теплу піжаму з натуральних тканин.

Як доглядати за термобілизною

Це той випадок, коли потрібно ретельно вивчити інструкції. Адже за неправильного догляду термобілизна просто втратить свої корисні властивості і стане непридатною для носіння.

Догляд за синтетичною термобілизною — простий, потрібно просто дотримуватися правильного температурного режиму прання та використовувати м'які засоби. І не гладити.

Вовняну термобілизну потрібно прати в спеціальному режимі для вовни, або в делікатному режимі з невеликим віджимом. Сушити варто розташувати на горизонтальній площині у розправленому вигляді.

Варто пам'ятати, що суто синтетичну термобілизну перуть набагато частіше, буквально після кожного використання. Комбіновану та вовняну — коли потрібно. Можна вибрати спеціальні засоби для термобілизни.